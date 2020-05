Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám a négyes is szépen fizet.","shortLead":"Ám a négyes is szépen fizet.","id":"20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d03e9-7ff2-45b4-a49b-89d46b6873a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. május. 30. 20:27","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zenék szerelmeseinek kedveskedik egy újabb, YouTube Music-funkcióval a fejlesztő, lehetőség kínálkozik megjelenés előtti albumletöltésre.","shortLead":"A zenék szerelmeseinek kedveskedik egy újabb, YouTube Music-funkcióval a fejlesztő, lehetőség kínálkozik megjelenés...","id":"20200529_youtube_music_albumok_elozetes_letoltesi_lehetosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aacd5b7-63e2-4185-b07b-59aab1f21c13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_youtube_music_albumok_elozetes_letoltesi_lehetosege","timestamp":"2020. május. 29. 11:03","title":"Ideje volt már bevezetni ezt a funkciót a YouTube Musicba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc alatt már bekapcsolhatja magának.","shortLead":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc...","id":"20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9ce043-877c-4375-9bdf-f1592ebb6bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","timestamp":"2020. május. 30. 08:03","title":"Ezt állítsa be, hálás lesz a telefonja: mostantól blokkolhatja a Chrome-ban a túlpörgő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte ki a diplomata-útlevelét.","shortLead":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte...","id":"20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d45438-830b-4c4b-bde8-aae1ad93b4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. május. 29. 18:07","title":"A külügy nem válogat, bármilyen foglalkozással lehet diplomáciai útlevelet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bce1107-eaea-4f5c-a8d5-ee566bc16981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fülszerű nyúlványokkal rendelkezik az a polipfajta, amelyet most fotón is sikerült megörökíteni a Jávai-árokban – 7 kilométeres mélységben.","shortLead":"Fülszerű nyúlványokkal rendelkezik az a polipfajta, amelyet most fotón is sikerült megörökíteni a Jávai-árokban – 7...","id":"20200529_fules_polip_javai_arok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bce1107-eaea-4f5c-a8d5-ee566bc16981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb844b7f-ef0c-481b-8be9-1dad9754bb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_fules_polip_javai_arok","timestamp":"2020. május. 29. 15:33","title":"Különleges állat úszott a kamera elé 7000 méter mélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5abfbc3-048c-426d-9293-eb06dd3d861c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sokféle lehetséges térkép közül koronavírusos időkben olyanra van szükség, amely megmutatja, hol van elég hely a többi ember kikerüléséhez. Ilyet készítettek holland kutatók. ","shortLead":"A sokféle lehetséges térkép közül koronavírusos időkben olyanra van szükség, amely megmutatja, hol van elég hely...","id":"202022_terkep_tavolsagtartashoz_elkerulo_utak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5abfbc3-048c-426d-9293-eb06dd3d861c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8122e8ca-7cdb-4510-a49a-97f589bacafd","keywords":null,"link":"/360/202022_terkep_tavolsagtartashoz_elkerulo_utak","timestamp":"2020. május. 29. 16:00","title":"Merre mehetek a városban, hogy ne legyen baj? Már készülnek a térképek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi Űrállomásra tart.","shortLead":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi...","id":"20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7073fd3-93b2-42dd-97b8-29c942bcf69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. május. 30. 21:24","title":"Elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","shortLead":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3167ee-9ff9-4e81-a7ef-24a3e9d2c3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","timestamp":"2020. május. 29. 11:18","title":"Kettős tüdőátültetéssel mentették meg egy koronavírusos beteg életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]