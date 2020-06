Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését megzavarni. De kikívánkozott.","shortLead":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését...","id":"20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca22a79-d4fe-4749-a157-a3e2bf608200","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","timestamp":"2020. június. 05. 06:30","title":"Nagy Iván Zsolt: Amikor Trianon nem úgy fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c7472c-3776-4084-b85d-cbe0d6892059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A George Floyd halála miatt kirobbant rasszizmus és a rendőri erőszak elleni tüntetések egyik szimbolikus gesztusa lett, hogy Philadelphiában végre ledöntötték Frank Rizzo egykori polgármester és rendőrfelügyelő szobrát. ","shortLead":"A George Floyd halála miatt kirobbant rasszizmus és a rendőri erőszak elleni tüntetések egyik szimbolikus gesztusa...","id":"20200604_Amerikaban_mar_a_szobordontesnel_tartanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c7472c-3776-4084-b85d-cbe0d6892059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76939447-43e8-4a81-bd0b-61b16cd42361","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Amerikaban_mar_a_szobordontesnel_tartanak","timestamp":"2020. június. 04. 11:35","title":"Amerikában már a szobordöntésnél tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ceed93-de6e-465b-8b6a-1db672e157da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon miatt 70 év után nevet váltott Csongrád megye: mától Csongrád-Csanádnak hívják. Beszéltünk olyannal, aki egészen elérzékenyült, mást viszont hidegen hagy a gyakorlati következményekkel nem járó változás. ","shortLead":"Trianon miatt 70 év után nevet váltott Csongrád megye: mától Csongrád-Csanádnak hívják. Beszéltünk olyannal, aki...","id":"20200604_csongrad_csanad_megye_nevvaltoztatas_mako_szeged_lazar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ceed93-de6e-465b-8b6a-1db672e157da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e86e5-0f99-43c7-b2c7-addb21decb70","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_csanad_megye_nevvaltoztatas_mako_szeged_lazar","timestamp":"2020. június. 04. 17:37","title":"\"Legalább a szabadság emlékét visszahozza\" – Így lett Csongrád Csanád is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világbajnok hangot adott a dühének, meg is lett a következménye. Többen elkezdtek önvizsgálatot tartani.","shortLead":"A világbajnok hangot adott a dühének, meg is lett a következménye. Többen elkezdtek önvizsgálatot tartani.","id":"20200603_Most_latszik_igazan_mennyire_fekete_Lewis_Hamilton_a_feher_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4496187-e215-4f79-8588-f1a86258d1f3","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Most_latszik_igazan_mennyire_fekete_Lewis_Hamilton_a_feher_Forma1ben","timestamp":"2020. június. 03. 13:09","title":"Most látszik igazán, mennyire fekete Lewis Hamilton a fehér Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétféle módja is van annak, hogy a felhasználók kiiktassák a billentyűzetükről a véletlen lenyomódás esetén zavaró Windows gombot. A kényelmesebb mód még csak korlátozottan érhető el, a bonyolultabb metódus viszont már most is elvégezhető.","shortLead":"Kétféle módja is van annak, hogy a felhasználók kiiktassák a billentyűzetükről a véletlen lenyomódás esetén zavaró...","id":"20200604_windows_billentyuzet_windows_billentyu_kikapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28159f36-cb84-4856-8dfe-2a3865908029","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_windows_billentyuzet_windows_billentyu_kikapcsolasa","timestamp":"2020. június. 04. 19:03","title":"Zavarja a Windows billentyű? Így szabadulhat meg tőle örökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","shortLead":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","id":"20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f305c8-1dac-4c1b-8389-62e3862729ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","timestamp":"2020. június. 05. 04:15","title":"Letartóztatás járt a benzinkúton driftelő autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől szabad az átjárás, korlátozások nélkül léphetnek át egymás országainak területére a magyar, a cseh, az osztrák és a szlovák állampolgárok.","shortLead":"Péntek reggeltől szabad az átjárás, korlátozások nélkül léphetnek át egymás országainak területére a magyar, a cseh...","id":"20200604_koronavirus_jarvany_hatarnyitas_ausztria_csehorszag_szlovakia_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc3d4c-8f0a-4818-bb4d-e7ca88306296","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_jarvany_hatarnyitas_ausztria_csehorszag_szlovakia_szijjarto_peter","timestamp":"2020. június. 04. 21:45","title":"Szijjártó bejelentette: nyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási programnak köszönhetően – és egyes üzletemberek boldogulására.","shortLead":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási...","id":"202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f3f9a4-ee68-416b-9337-73c3bf796fa5","keywords":null,"link":"/360/202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","timestamp":"2020. június. 03. 11:00","title":"A járvány alatt is ömlik a közpénz a kastélyprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]