[{"available":true,"c_guid":"a356c539-9a8a-443b-b553-0ef4c30c1dfd","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Joe Biden demokrata elnökjelölt szavai árulkodók voltak, az amerikai baloldal szerint fekete csak rá szavazhat. A republikánusok is így látják, ezért akadályozni is próbálják, hogy leadják voksukat. A helyzet leginkább a magyar kettős állampolgárok által leadott Fidesz-szavazatokra hasonlít, amiért pátoszt és pár ajándékot kapnak az egyik oldaltól, ellenszenvet és haragot a másiktól.","shortLead":"Joe Biden demokrata elnökjelölt szavai árulkodók voltak, az amerikai baloldal szerint fekete csak rá szavazhat...","id":"20200605_Lesajnalas_es_duh_a_feketek_az_amerikai_valasztasok_hatarontuli_magyarjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a356c539-9a8a-443b-b553-0ef4c30c1dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03be52fe-1812-417a-b1af-65764962a0c8","keywords":null,"link":"/360/20200605_Lesajnalas_es_duh_a_feketek_az_amerikai_valasztasok_hatarontuli_magyarjai","timestamp":"2020. június. 05. 11:00","title":"Lesajnálás és düh: a feketék az amerikai választások határon túli magyarjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","shortLead":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","id":"20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6498d2fa-f93a-461f-b1c8-653911478ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","timestamp":"2020. június. 05. 09:29","title":"A leálló autógyárak húzták le az ipari termelést: közel 37 százalékos csökkenés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","shortLead":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","id":"20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17cccbb-300f-4eb4-82fe-fbb1b175f0ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","timestamp":"2020. június. 05. 15:07","title":"Jól jött az embereknek az ingyenes parkolás, de nem azért, amiért meghirdették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően azonban így is nagy éve volt a felcsúti expolgármesternek. A Mészáros-cégcsoport legtöbb tagja a napokban tette közzé a 2019-es beszámolóját, ezeket néztük át.","shortLead":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően...","id":"20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043b0cf-7549-43b9-8f93-d8030c0b704f","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","timestamp":"2020. június. 06. 07:00","title":"Minden arannyá válik, amihez Mészáros Lőrinc hozzáér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benkő László azt hitte, hogy fertőzött, de aztán kiderült, hogy egészen más miatt volt életveszélyben.","shortLead":"Benkő László azt hitte, hogy fertőzött, de aztán kiderült, hogy egészen más miatt volt életveszélyben.","id":"20200605_A_koronavirusjarvanynak_koszoni_az_Omega_zenesze_hogy_eletben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b579ffc0-2a86-4e60-9592-a6888b461de8","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_A_koronavirusjarvanynak_koszoni_az_Omega_zenesze_hogy_eletben_van","timestamp":"2020. június. 05. 10:43","title":"A koronavírus-járványnak köszöni az Omega zenésze, hogy életben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon, barát és honfitárs” – jelenti be büszkén IV. Henrik a királyi palotában, háta mögött azonban egyre inkább nő az elégedetlenek tábora. Trónörökösök és trónkövetelők, apák és fiúk harcáról szól az Örkény Színház e heti online premierje, amelynek apropóján Mácsai Pál rendezőt kérdeztük.","shortLead":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon...","id":"20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ac8d5-02fb-400b-ab08-1de6b2872591","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 05. 19:00","title":"Egy nap majd kifakad és folyni kezd a genny – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b38f2c-c447-4bc3-92da-b3613c4bfef1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az időjárás nem volt kegyes a tüntetőkhöz sem az amerikai fővárosban.","shortLead":"Az időjárás nem volt kegyes a tüntetőkhöz sem az amerikai fővárosban.","id":"20200605_Elkepeszto_felvetel_keszult_arrol_ahogy_a_villam_belecsap_a_Washington_Emlekmube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b38f2c-c447-4bc3-92da-b3613c4bfef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad3b067-fd2a-45dc-bcc7-b520422df852","keywords":null,"link":"/elet/20200605_Elkepeszto_felvetel_keszult_arrol_ahogy_a_villam_belecsap_a_Washington_Emlekmube","timestamp":"2020. június. 05. 11:07","title":"Elképesztő felvétel készült arról, ahogy a villám belecsap a Washington Emlékműbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df4334-deb8-48fb-96b5-cf764c31585b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200605_Marabu_FekNyuz_Rugalmassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51df4334-deb8-48fb-96b5-cf764c31585b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eef9c25-5f9b-438f-b0d2-09191a1c69cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Marabu_FekNyuz_Rugalmassag","timestamp":"2020. június. 05. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: Rugalmasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]