[{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is bizonyították be, hogy nem tartotta be a járványügyi szabályokat.","shortLead":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is...","id":"20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e784da-3b08-4e8c-8848-bffe178f7deb","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","timestamp":"2020. június. 08. 11:13","title":"A fiatal iráni egyetemista lány a bíróságon támadta meg kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismerte egymás koronavírus elleni erőfeszítéseit a magyar és a dél-koreai külügyminiszter – közölte Szijjártó Péter. Az is elhangzott, hogy Magyarország támogatja Korea ENSZ BT-tagságát. ","shortLead":"Elismerte egymás koronavírus elleni erőfeszítéseit a magyar és a dél-koreai külügyminiszter – közölte Szijjártó Péter...","id":"20200608_szijjarto_hableany_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fe8b5b-1326-4bd3-9f54-70bcfcd86f74","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_szijjarto_hableany_korea","timestamp":"2020. június. 08. 13:01","title":"Emlékművet állítanak a Hableány-tragédia áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","shortLead":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","id":"20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457b2bbb-1c72-47db-8ff9-4645b2b0f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2020. június. 07. 11:26","title":"A horvátokon keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel a szolgálatot, majd megijedt az arra járó rendőrjárőröktől.","shortLead":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel...","id":"20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109658e-0676-411f-bbb8-bc82dcd556a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","timestamp":"2020. június. 08. 11:26","title":"Fel akarta gyújtani a házát egy dorogi férfi, de elromlott az öngyújtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pest megyében veszítették el legtöbben az állásukat.","shortLead":"Pest megyében veszítették el legtöbben az állásukat.","id":"20200607_Negyszazezernel_tobb_munkanelkuli_van_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3444e3f9-b664-42db-aa4f-056548755118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Negyszazezernel_tobb_munkanelkuli_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 07. 15:50","title":"Négyszázezernél több munkanélküli van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt kiugró érdeklődést ért el a felhasználók körében a Zynn. A TikTok-szerű alkalmazással bizonyos helyeken pénzt lehet keresni – ha előbb átadjuk az adatainkat.","shortLead":"Rövid idő alatt kiugró érdeklődést ért el a felhasználók körében a Zynn. A TikTok-szerű alkalmazással bizonyos helyeken...","id":"20200607_zynn_videos_app_penzkereses_alkalmazassal_tiktok_tencent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95713c4a-47c7-4c35-a2f4-f1f3486636f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_zynn_videos_app_penzkereses_alkalmazassal_tiktok_tencent","timestamp":"2020. június. 07. 18:03","title":"Megjött az alkalmazás, amelyik fizet, ha használják – de komoly ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakók is visszatérhettek otthonaikba. ","shortLead":"A lakók is visszatérhettek otthonaikba. ","id":"20200607_Mar_meg_is_semmisitettek_a_bajai_tarsashaz_udvaran_talalt_granatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c38fee-3939-408f-bf92-ca04e22cd6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Mar_meg_is_semmisitettek_a_bajai_tarsashaz_udvaran_talalt_granatot","timestamp":"2020. június. 07. 14:15","title":"Már meg is semmisítették a bajai társasház udvarán talált gránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1ce6dc-450e-4867-84b4-12e9293d7523","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A George Floyd halála után kirobbant tüntetéssorozat és az amerikai szoboreltüntetések begyűrűztek Európába is. Bristolban a szimpátiatüntetők Edward Colston szobrától szabadultak meg. ","shortLead":"A George Floyd halála után kirobbant tüntetéssorozat és az amerikai szoboreltüntetések begyűrűztek Európába is...","id":"20200608_Angliaban_vizbe_loktek_egy_rabszolgakereskedo_szobrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d1ce6dc-450e-4867-84b4-12e9293d7523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f96c47-59e0-45e8-ab9b-894213af8e65","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Angliaban_vizbe_loktek_egy_rabszolgakereskedo_szobrat","timestamp":"2020. június. 08. 15:56","title":"Bristolban vízbe lökték egy rabszolgakereskedő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]