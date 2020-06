Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","shortLead":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","id":"20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8544201-dc76-4538-b1c3-92d63ac2fe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","timestamp":"2020. június. 10. 18:31","title":"Petőfi verse kikerült a kötelezők közül Szerbiában, de ajánlott marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elbúcsúztatott George Floyd testvére a kongresszusban a törvényhozókat sürgette reformok meghozatalára.\r

\r

","shortLead":"Az elbúcsúztatott George Floyd testvére a kongresszusban a törvényhozókat sürgette reformok meghozatalára.\r

\r

","id":"20200610_eroszak_rendorseg_Minneapolis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65801787-549a-4d56-9e85-29df2f3a67da","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_eroszak_rendorseg_Minneapolis","timestamp":"2020. június. 10. 21:45","title":"Új módszerekkel szűrnék ki az erőszakos rendőröket Minneapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között, megírta az Európai Bizottság, mi a baj a magyar gazdasággal. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között, megírta az Európai Bizottság, mi a baj a magyar gazdasággal...","id":"20200611_Radar360_A_korrupcio_nem_zavarja_a_magyarokat_Europat_igen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5af35a6-dde6-417a-a02b-c4ea52e0e1c3","keywords":null,"link":"/360/20200611_Radar360_A_korrupcio_nem_zavarja_a_magyarokat_Europat_igen","timestamp":"2020. június. 11. 08:00","title":"Radar360: A korrupció nem zavarja a magyarokat, Európát igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed1399d-0e4d-4e64-9bbf-f159efe6b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kerékpáros edzés közben szorította le őket egy busz az útról. ","shortLead":"Kerékpáros edzés közben szorította le őket egy busz az útról. ","id":"20200610_liu_shaolin_sandor_shaoang_baleset_margit_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed1399d-0e4d-4e64-9bbf-f159efe6b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158e36fe-3165-4ea6-90c0-689e85a0f00b","keywords":null,"link":"/sport/20200610_liu_shaolin_sandor_shaoang_baleset_margit_sziget","timestamp":"2020. június. 10. 14:21","title":"Baleset érte a Liu testvéreket a Margitszigeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Most, a drasztikus ágykiürítés után új helyzet adódott, kérdés, hosszú távon kihasználja-e a kormány a helyzetet. Az országos tiszti főorvos azt ígérte, mára elárulja döntését az egészségügy újranyitásáról, azt azonban kedden még nem mondta meg, hány hazaküldött beteg térhet vissza a kórházakba. ","shortLead":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt...","id":"20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db081245-0e4c-40ad-bca1-7b38fbd23c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","timestamp":"2020. június. 10. 06:30","title":"A járvány miatt talán Orbán Viktor korábbi akarata is érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","shortLead":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","id":"20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5429c-0111-4f85-af9c-5935d7c2a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","timestamp":"2020. június. 09. 14:24","title":"Hallani akarta őket dalolni, tucatnyi énekesmadarat fogott be egy orvvadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra a Batthyány Lajos Alapítványt. Az érdekesség kedvéért megnéztük a szervezet tavalyi beszámolóját, és kiderült: már tavaly is közel ennyi költségvetési támogatást kaptak. Az összegből viszont, amely nagyjából megegyezik tizenegy kiemelt fővárosi színház támogatásával, az alapítvány további szervezeteket támogatott, köztük a kormányközeli Alapjogokért Központot működtető kft.-t, amelyet valamiért nem akart közvetlenül pénzelni Rogán Antal minisztériuma.","shortLead":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra...","id":"20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be307fd7-4e33-4833-b345-0f0ad2d2cced","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","timestamp":"2020. június. 09. 18:37","title":"Három és fél milliárddal támogatja Rogán minisztériuma a Habony bizalmi emberét is tagjai közt tudó alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","shortLead":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","id":"20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b46d8-3932-43d7-94b3-f3e439464b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","timestamp":"2020. június. 09. 11:21","title":"Csak 100 km/h az elektromos Fiat Ducato végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]