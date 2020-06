Karácsony Gergely újabb kerékpár-, illetve buszsávok kialakítását jelentette be. Változásokra kell számítani a Baross utcában és a Bartók Béla úton is.

Közlekedésszervezési változásokat jelentett be Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Budapest Restart című beszélgetéssorozat legújabb részén.

Az eseményen elhangzott, a városvezetés feladata az, hogy mindenki számára alternatívát nyújtson az autós közlekedéssel szemben. Ezért kerül sor számos fejlesztésre, amelyek a közösségi közlekedést és a kerékpáros közlekedést érintik.

A Budapest Restart program egyik fontos célja, hogy vonzóbbá váljon a város a "szelíd" közlekedési módot választók, azaz a kerékpárosok és a gyalogosok számára. Ezért újabb ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki a VIII. kerületben, a Baross utcán az Orczy térig, továbbá a Nagykörút még hiányzó szakaszain, a forgalmi sávok számának csökkentése nélkül.

Az is kiderült, hogy buszsávokat alakítanak ki a Hegyalja úton és a Baross utcában, valamint a Bartók Béla úton, az autóbuszok a villamosvágányokon közlekednek majd.

A BKK szerint kezdenek beindulni az új kerékpársávok A közlekedés központ adatai alapján naponta 2500-3000-en használják például a Nagykörúton kialakított nyomvonalat.

A kerékpárszállítás lehetősége is bővülni fog: a budai fonódó után az összes Pesten közlekedő Tátra típusú villamoson is lehetséges lesz, illetve a szükséges hatósági engedélyeztetést követően a 4-es metró vonalán. Megkezdődik továbbá a MOL Bubi közbringarendszer nemrég bejelentett megújítása is – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

Azt is elmondták, megkezdődött a pesti fonódó villamoshálózat kiépítése a ferencvárosi szakasszal és a Soroksári út–Haller utcai deltavágány építésével. Közvetlen, átszállásmentes kapcsolat lesz Pesterzsébet és a belváros, illetve a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér között – írták.