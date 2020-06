Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76861b95-332e-45fa-a46a-8dafda182b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint nehéz nem egyetérteni Kövér László házelnökkel, aki egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar baloldal újra és újra rátámad a nemzetre.","shortLead":"A miniszter szerint nehéz nem egyetérteni Kövér László házelnökkel, aki egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar...","id":"20200604_gulyas_kover_megveszekedett_nemzetgyulolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76861b95-332e-45fa-a46a-8dafda182b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fb85e8-e1dc-4e23-850d-e4a941524066","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_gulyas_kover_megveszekedett_nemzetgyulolok","timestamp":"2020. június. 04. 15:18","title":"Gulyás szerint is megveszekedett nemzetgyűlölő Gyurcsány és a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Forbes az évtized üzleteként említi a cseh-magyar tranzakciót. ","shortLead":"A Forbes az évtized üzleteként említi a cseh-magyar tranzakciót. ","id":"20200604_tombor_uzlet_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43f96e3-d46f-4a4d-91e5-cbeff28859df","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_tombor_uzlet_csehorszag","timestamp":"2020. június. 04. 17:03","title":"Cseh repülőgépgyártóba vásárolná be magát Orbán volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően azonban így is nagy éve volt a felcsúti expolgármesternek. A Mészáros-cégcsoport legtöbb tagja a napokban tette közzé a 2019-es beszámolóját, ezeket néztük át.","shortLead":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően...","id":"20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043b0cf-7549-43b9-8f93-d8030c0b704f","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","timestamp":"2020. június. 06. 07:00","title":"Minden arannyá válik, amihez Mészáros Lőrinc hozzáér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberek viszont többet dolgoznak kevesebb pénzért.","shortLead":"Az emberek viszont többet dolgoznak kevesebb pénzért.","id":"20200605_Amerikaban_bejott_a_nyitas_ket_millio_ember_talalt_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d3b21d-6917-436b-a8e1-e839bc9b7ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Amerikaban_bejott_a_nyitas_ket_millio_ember_talalt_munkat","timestamp":"2020. június. 05. 16:14","title":"Amerikában bejött a nyitás: kétmillió ember már talált munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c7472c-3776-4084-b85d-cbe0d6892059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A George Floyd halála miatt kirobbant rasszizmus és a rendőri erőszak elleni tüntetések egyik szimbolikus gesztusa lett, hogy Philadelphiában végre ledöntötték Frank Rizzo egykori polgármester és rendőrfelügyelő szobrát. ","shortLead":"A George Floyd halála miatt kirobbant rasszizmus és a rendőri erőszak elleni tüntetések egyik szimbolikus gesztusa...","id":"20200604_Amerikaban_mar_a_szobordontesnel_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c7472c-3776-4084-b85d-cbe0d6892059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76939447-43e8-4a81-bd0b-61b16cd42361","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Amerikaban_mar_a_szobordontesnel_tartanak","timestamp":"2020. június. 04. 11:35","title":"Amerikában már a szobordöntésnél tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra a Samsung.","shortLead":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra...","id":"20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04780e3-182b-421f-8683-bde1b24a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","timestamp":"2020. június. 06. 10:03","title":"A Samsung új légkondija figyeli, hogy van-e valaki a szobában, és csak akkor hűt, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Elkészült a McLaren-jelentés a sportszervezet belső ügyeiről. ","shortLead":"Elkészült a McLaren-jelentés a sportszervezet belső ügyeiről. ","id":"20200604_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf_richard_mclaren_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7eefbf-5a8b-4e58-9fdc-b6501dee8459","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf_richard_mclaren_jelentes","timestamp":"2020. június. 04. 17:31","title":"„Aján a félelem kultúráját teremtette meg, zsarnoki módon irányította a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7c6140-f9fc-489d-b2a5-64528ac275e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 35 éves Lada 1500s olyan példány volt, amit kár lett volna veszni hagyni.","shortLead":"A 35 éves Lada 1500s olyan példány volt, amit kár lett volna veszni hagyni.","id":"20200605_Megmentettek_a_91_eves_bacsi_Ladajat_ami_osszetortek_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7c6140-f9fc-489d-b2a5-64528ac275e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b669656a-e1e2-497f-87eb-639fb46a8d64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_Megmentettek_a_91_eves_bacsi_Ladajat_ami_osszetortek_Szombathelyen","timestamp":"2020. június. 05. 11:42","title":"Megmentették a 91 éves bácsi Ladáját, amit összetörtek Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]