Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb és újabb funkciókkal próbálja elérni a Microsoft, hogy saját fejlesztésű csoportmunkaszoftverére, a Teamsre essék a választás, ha valaki otthonról kényszerül dolgozni.","shortLead":"Újabb és újabb funkciókkal próbálja elérni a Microsoft, hogy saját fejlesztésű csoportmunkaszoftverére, a Teamsre essék...","id":"20200609_microsoft_teams_csoportos_video_maximum_letszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7feb2-0265-4859-bd87-c2a88827e964","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_microsoft_teams_csoportos_video_maximum_letszam","timestamp":"2020. június. 09. 14:03","title":"300 már elég lesz? Újabb változás érkezik a Teamsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire szükség lett volna, most lazítanak.","shortLead":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire...","id":"20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feedd545-466d-4d7e-b0e4-e4e543ef0fea","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 19:01","title":"Annyira kellenek a német mezőgazdaságnak a kelet-európaiak, hogy lazítanak a járványügyi szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra a Batthyány Lajos Alapítványt. Az érdekesség kedvéért megnéztük a szervezet tavalyi beszámolóját, és kiderült: már tavaly is közel ennyi költségvetési támogatást kaptak. Az összegből viszont, amely nagyjából megegyezik tizenegy kiemelt fővárosi színház támogatásával, az alapítvány további szervezeteket támogatott, köztük a kormányközeli Alapjogokért Központot működtető kft.-t, amelyet valamiért nem akart közvetlenül pénzelni Rogán Antal minisztériuma.","shortLead":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra...","id":"20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be307fd7-4e33-4833-b345-0f0ad2d2cced","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","timestamp":"2020. június. 09. 18:37","title":"Három és fél milliárddal támogatja Rogán minisztériuma a Habony bizalmi emberét is tagjai közt tudó alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte tájékozódni.","shortLead":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte...","id":"20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3d0067-dbad-4067-a4c5-0315257d0f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 10. 10:37","title":"Péntektől megnyílik a magyar–horvát határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17295a9c-f1f6-43de-8026-dad4938c25dd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Annyira kitett a magyar gazdaság a nemzetközi folyamatoknak, hogy hiába voltak kevésbé szigorúak a járvány miatti korlátozások, nem ússzuk meg recesszió nélkül – erre jutott az Európai Bizottság konvergenciajelentése. Azt is megállapították: a kormány nem nagyon pumpálja a pénzt a gazdaságba, hogy kezelje a válságot.","shortLead":"Annyira kitett a magyar gazdaság a nemzetközi folyamatoknak, hogy hiába voltak kevésbé szigorúak a járvány miatti...","id":"20200610_Europai_Bizottsag_magyar_gazdasag_konvergencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17295a9c-f1f6-43de-8026-dad4938c25dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef7c76-9f40-4a1a-b18c-31a5ab908d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_Europai_Bizottsag_magyar_gazdasag_konvergencia","timestamp":"2020. június. 10. 19:21","title":"Megírta az Európai Bizottság, mi a baj a magyar gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd36191-16fb-4437-9f22-626f51516ebc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán elnöki hivatalában, valamint a munkaügyi és a rendkívüli helyzetek minisztériumában dolgozók között is találtak fertőzötteket.","shortLead":"Azerbajdzsán elnöki hivatalában, valamint a munkaügyi és a rendkívüli helyzetek minisztériumában dolgozók között is...","id":"20200610_azerbajdzsan_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dd36191-16fb-4437-9f22-626f51516ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba4edd-3725-4332-9288-387f4f89f0d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_azerbajdzsan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 15:08","title":"Az azeri elnöki hivatalban és két minisztériumban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba, ahol az önkormányzati szövetségek egyeztettek a kérdésről a kormánnyal. Karácsony Gergely lát esélyt arra, hogy a kormány módosítja a fővárost szerinte ellehetetlenítő elvonásokat tartalmazó költségvetést. A BM-ben azt ígérték neki, hogy továbbítják a javaslatokat a kormánynak.\r

\r

","shortLead":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba...","id":"20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227af827-798e-4329-94d0-83f7342f2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","timestamp":"2020. június. 10. 17:54","title":"„Nullánál nagyobb” esélyt lát arra Karácsony, hogy a kormány figyelembe veszi a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","shortLead":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","id":"20200609_velence_korzo_oriaskerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b7f17-7406-4fe6-8799-c216cb180fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_velence_korzo_oriaskerek","timestamp":"2020. június. 09. 13:57","title":"Úgy került egy óriáskerék a Velencei-tó partjára, hogy az önkormányzat azt sem tudja, kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]