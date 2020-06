Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202024_csend_es_uvoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7d127a-140f-4264-b71b-24d9d7b3f640","keywords":null,"link":"/itthon/202024_csend_es_uvoltes","timestamp":"2020. június. 11. 18:45","title":"Kocsis Györgyi: Csend és üvöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját. Csakhogy a szolgáltató már levédette a sajátját.","shortLead":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját...","id":"20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd971f-ba76-4cb8-bd50-5b308b774fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","timestamp":"2020. június. 12. 14:03","title":"A Netflix áll nyerésre az USA űrhadereje ellen egy védjegyversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","id":"20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0602213-f78f-4202-a476-113e7a66c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","timestamp":"2020. június. 13. 12:20","title":"Itt a hivatalos lista arról, kik kapják félmilliós juttatást az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","shortLead":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","id":"20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1f954-499d-4c1f-9df8-3dd9c193146c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","timestamp":"2020. június. 12. 08:06","title":"Láng Zsolt: Budapest több pénzt kap, nem kevesebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán ismét előállt azzal, hogy az Európai Bizottság alkotmánymódosítást akar elérni a szigorú migrációs politikájuk miatt, míg az EB ismét leszögezte, hogy ez nem igaz.","shortLead":"Kovács Zoltán ismét előállt azzal, hogy az Európai Bizottság alkotmánymódosítást akar elérni a szigorú migrációs...","id":"20200611_kovacs_zoltan_eb_nemzeti_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150b9ee-bff7-432d-adb6-c42d53225512","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_kovacs_zoltan_eb_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. június. 11. 17:35","title":"Kovács Zoltán és a fake news: tovább üti a vasat az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető az elsőtől az utolsó csavarig megújult, negyedik generációs Leon.","shortLead":"Már itthon is rendelhető az elsőtől az utolsó csavarig megújult, negyedik generációs Leon.","id":"20200612_magyarorszagon_a_vw_golf_8_izgalmasabb_testvere_az_uj_seat_leon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce3aa0c-0c8d-4c8d-8da7-f36e8382ca5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_magyarorszagon_a_vw_golf_8_izgalmasabb_testvere_az_uj_seat_leon","timestamp":"2020. június. 12. 16:05","title":"Magyarországon a VW Golf 8 izgalmasabb testvére, az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok, aminek a keretén belül a vásárló kifizet egy összeget és nem is tudja, mit kap ezért cserébe. A legelvetemültebbek akár egy millió jüant, azaz közel 43 millió forintot is fizetnek a meglepetésért. ","shortLead":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok...","id":"20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0151d9c-c568-4d5f-8f8c-12ab8f6f1785","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","timestamp":"2020. június. 11. 17:18","title":"A kínaiak nem feltétlenül akarják tudni, mire is költenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához, alig egy hét múlva meghalt egy idős nő még áprilisban. Ügyét most a strasbourgi emberi jogi bíróságra viszik, hogy kiderüljön: sérült-e a nő élethez és emberhez méltó bánásmódhoz való joga.","shortLead":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához...","id":"20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464a73d-9451-4b16-9328-5a72a44b6209","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","timestamp":"2020. június. 13. 10:06","title":"Strasbourgba viszik egy kórházból hazaküldött, majd elhunyt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]