Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cigánypecsenyézéssel, velencei kalmározással, Cordon Negro pezsgővel gúnyolódik a tüntetéseken Facebook-posztjában Wintermantel Zsolt.","shortLead":"Cigánypecsenyézéssel, velencei kalmározással, Cordon Negro pezsgővel gúnyolódik a tüntetéseken Facebook-posztjában...","id":"20200613_Bedobok_egy_feketet__igy_reagal_egy_fideszes_expolgarmester_az_elnyomas_miatti_tuntetesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe042e4-1a8f-4ce3-9fca-e76b786e6d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Bedobok_egy_feketet__igy_reagal_egy_fideszes_expolgarmester_az_elnyomas_miatti_tuntetesekre","timestamp":"2020. június. 13. 15:54","title":"Bedobok egy feketét – így reagál egy fideszes expolgármester az elnyomás miatti tüntetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","shortLead":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","id":"20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7677a211-f401-46cb-97cd-3825cdd4ba42","keywords":null,"link":"/360/20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","timestamp":"2020. június. 14. 12:00","title":"Ónody Gomperz: Pedig lövethetett is volna a bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2749c9ea-d295-4096-a432-e97b7ad23440","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus Dolce Vita, amikor egy francia divatház és egy olasz robogó egymásra talál.","shortLead":"Klasszikus Dolce Vita, amikor egy francia divatház és egy olasz robogó egymásra talál.","id":"20200614_Dior_Vespa_robogo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2749c9ea-d295-4096-a432-e97b7ad23440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56d3a2-f355-4f9b-859e-4b58f8e180c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Dior_Vespa_robogo","timestamp":"2020. június. 14. 08:40","title":"Különc divatrobogó lett a Christian Dior féle Vespa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének el, Debrecennek 29 milliárd forintot adnak; kiderült, hogy a magyarokat zavarja a legkevésbé a korrupció. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének...","id":"20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f28e31-d6ac-41c7-9f03-ea9258ecc8ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","timestamp":"2020. június. 14. 07:00","title":"És akkor Debrecenben kezdett épülni a magyar jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c4cebd-c613-41bc-9fef-3747f6e69a7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában vasárnapra ismét 300 fölé ugrott az új típusú koronavírusos megbetegedések napi száma. Legutóbb május 9-én jegyeztek háromszáz fölötti értéket.","shortLead":"Romániában vasárnapra ismét 300 fölé ugrott az új típusú koronavírusos megbetegedések napi száma. Legutóbb május 9-én...","id":"20200614_Majus_eleje_ota_nem_jott_olyan_rossz_koronavirusadat_Romaniabol_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c4cebd-c613-41bc-9fef-3747f6e69a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe0935b-1e3b-48ec-ab7c-edfc01df1dd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Majus_eleje_ota_nem_jott_olyan_rossz_koronavirusadat_Romaniabol_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 17:36","title":"Május eleje óta nem jött olyan rossz koronavírus-adat Romániából, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","shortLead":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","id":"20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec6c9-0285-4081-b6ad-456bd151bf9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","timestamp":"2020. június. 14. 15:05","title":"Jövő héten érkeznek a konzultációs kérdőívek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]