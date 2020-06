Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","shortLead":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","id":"20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dc07f0-0998-4232-a5e7-e64e43f13e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","timestamp":"2020. június. 15. 18:03","title":"\"Nem létezik\" – mondta a PlayStation 5 lehetséges árára az Xbox egykori marketingese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a58029-86f9-431b-9b4a-4e56cc78295f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az biztos, hogy nem vadorzók és nem lépfene végzett két hónap alatt 154 állattal. ","shortLead":"Az biztos, hogy nem vadorzók és nem lépfene végzett két hónap alatt 154 állattal. ","id":"20200615_elefant_halal_botswana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a58029-86f9-431b-9b4a-4e56cc78295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaddebb-e22c-4029-ac5c-2d14b8f0ff86","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_elefant_halal_botswana","timestamp":"2020. június. 15. 21:52","title":"Rejtélyes veszedelem gyilkolja a botswanai elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","shortLead":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","id":"20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39902a78-3c5d-43ee-adfe-c01f33bf0721","keywords":null,"link":"/elet/20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","timestamp":"2020. június. 14. 17:09","title":"Megszólalt az EMMI a vasalódeszkás tanár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma - írta vasárnap a helyi sajtó.","shortLead":" Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma - írta vasárnap a helyi sajtó.","id":"20200614_Belgiumnak_nem_tetszik_hogy_nehany_unios_tagallam_tobb_szazmillio_adag_teszteles_alatt_levo_oltoanyagot_vasarolna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28f4e44-07dc-4240-9569-55b2f1f487eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Belgiumnak_nem_tetszik_hogy_nehany_unios_tagallam_tobb_szazmillio_adag_teszteles_alatt_levo_oltoanyagot_vasarolna","timestamp":"2020. június. 14. 20:52","title":"Belgiumnak nem tetszik, hogy néhány uniós tagállam több százmillió adag tesztelés alatt lévő oltóanyagot vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé tévő 5G a Telekom hálózatán. De javulni fog a 4G-s telefonnal rendelkezők felhasználói élménye is.","shortLead":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé...","id":"20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570ea3-6c40-40ad-9a2e-7dd620160ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","timestamp":"2020. június. 16. 15:03","title":"Gyorsabb lesz a net a Balatonnál, és nem is csak azért, mert jön az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de Magyarország kilóg a sorból. ","shortLead":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de...","id":"20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81071659-a260-4fb6-a380-03b52582498b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 15. 15:59","title":"Az egészségügy helyzete és a korrupció a koronavírusnál is jobban aggasztja a magyarokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra költöttek. ","shortLead":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra...","id":"20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964a73d5-94a1-483e-a299-0f283b140d71","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","timestamp":"2020. június. 16. 10:00","title":"Mészáros cégeinél legalább 854 millió adóforint vesztette el közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert Jon Prosser szerint már elkészült a készülék prototípusa, ami két különálló kijelzőt használhat majd.","shortLead":"A biztos információiról ismert Jon Prosser szerint már elkészült a készülék prototípusa, ami két különálló kijelzőt...","id":"20200616_apple_osszecsukhato_iphone_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1010809f-13b9-4ac8-b2c0-50c74347bcc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_apple_osszecsukhato_iphone_mobil","timestamp":"2020. június. 16. 11:03","title":"Nagyon nem olyan lehet az összecsukható iPhone, mint amire számítanak a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]