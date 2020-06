Alapvetően mindegy, hogy benzines vagy dízel járművel történik, de az égéstérben a víznek nincs helye – mondta el korábban a hvg.hu-nak a Hyundai magyarországi importőrének műszaki területi vezetője, Dániel Ádám. A folyadék lényegében összenyomhatatlan, nem sűríthető, így járó motornál az égéstérben ott lévő egyéb alkatrészekkel együtt fog valahogy helyet keresni magának, ennek nyomán pedig a szelepszárak, hajtókarok fognak meghajlani, esetleg törni.

Alapszabály, hogy ha a lehulló csapadék mennyisége a tengelyek magasságáig ér, akkor az autó gond nélkül átvészeli a vízben történő haladást.

Az új autók orrburkolata alapvetően jól zárja a vizet, a motor légbeszívója általában a szellőzőnyílás felső részében található – mondta Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója. Ugyanakkor, még ha motort nem is éri el a vízszint, a padlózatban elhelyezett vezérlőegységek is vizet kaphatnak, amelyek szintén cserét igényelhetnek. A vezérlőegység cseréje akár 150 ezer forintba is kerülhet, s ebből 30-40 darab is lehet a modernebb kocsikban. A műszerfal közepéig vízben álló autónál értékétől függően olyan magasak lehetnek a javítási költségek, hogy a biztosítók és a márkaszervizek akár gazdasági totálkárosnak minősíthetik a járművet.

Mit tegyünk, illetve mit ne, ha autóban ér a vízözön? Az autósok közül sokan egyáltalán nincsenek képben, mennyire veszélyes lehet egy kényszerű autós „csónakázás".

Simon Péter, a Duna Autó Zrt. műszaki igazgatója is azt hangsúlyozza, amennyiben a víz magassága már eléri az ajtót, akkor mindenképpen át kell nézetni a kormányművet, a féltengelyeket, illetve az alsó gömbcsuklókat. Ezeket szükség esetén meg kell tisztítani a szennyeződésektől és vissza kell állítani a megfelelő kenést. Amennyiben pedig a motor még is vizet szívott menet közben, az már teljes meghibásodást okozhat.

"A víz nemhogy elégni nem fog a hengerekben, de még a dugattyú sem tudja azt összenyomni. Ezért leáll a motor, a benne rekedő mozgási energiáktól görbül, törik a hajtókar. Ez pedig akár a motorblokk oldalát is kiszakíthatja" – magyarázta Simon Péter.

A víz nemcsak a belső égésű motoroknál okozhat károkat, de az egyéb, alternatív meghajtású gépjárműveknél is. Kifejezetten ügyelnünk kell az elektromos autóknál, hiszen ha az akkumulátor pakk megsérül, zárlatot kap, akkor már nincs lehetőség a javításra, csak a cserére.

