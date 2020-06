Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A főpolgármester egy mérnöki jelentésre hivatkozik, amely szerint a híd állapotának romlásához nagyban hozzájárultak az augusztus 20-i tűzijátékok.

Karácsony azt kéri, hogy ne legyen tűzijáték a Lánchídon

Nemcsak azt lehet gyakorolni, hogy az álmokra emlékezzünk, hanem azt is, hogy „menet közben" tudatosan irányítsuk is őket – hökkentette meg hallgatóit a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nógrádi Csilla pszichológus. A beszélgetés során a szakember a különféle álomtípusok jellegzetességein túl arra is kitért, miért fontos leírni az éjjel átélteket, és miért nem kell mindjárt a szexre gondolni egy erotikus álom elemzésekor.

Zavarba ejtő lehet, de nem kell feltétlen rosszra gondolni, ha a főnökével szexel

A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.

Tízmilliárdokat nyerhet a magyar filmipar, ha gyorsan újraindulnak a forgatások

A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió vendéglátóhelyei hétfőtől már nemcsak a teraszaikon, hanem belső helyiségekben is fogadhatnak vendégeket.

Macron bejelentette, hogy hétfőtől megnyílnak a francia vendéglátóhelyek belső részei is

Különösebb meglepetések nélkül frissült a spanyolok SUV-ja, amely eddig is népszerű volt. Modernizálták kicsit a Seat Atecát

Jövő márciusban sem indul útnak a James Webb űrtávcső. A halasztás oka most éppen a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Jövő márciusban sem indul útnak a James Webb űrtávcső. A halasztás oka most éppen a koronavírus-járvány. Megint halasztják a hatalmas új űrtávcső fellövését – könnyen kitalálja, miért

Csehország és Szlovákia után Magyarországon is elindult az IKEA használtbútor-szolgáltatása.

Használt bútorokat vesz meg és ad el újra az IKEA

A német lap elemzése elmagyarázza olvasóinak, hogy a rendeleti kormányzás úgy megy, hogy marad is.

Süddeutsche Zeitung: Minden ütőkártya Orbánnál marad a rendkívüli felhatalmazás visszaadása után is