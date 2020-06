Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak azok nem térhetnek vissza a társasághoz, akik önként távoznak.","shortLead":"Csak azok nem térhetnek vissza a társasághoz, akik önként távoznak.","id":"20200617_Tobb_ezer_munkahely_szuntethet_meg_az_Air_France","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f668b3bb-1084-4e52-8d36-5f66031e9832","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Tobb_ezer_munkahely_szuntethet_meg_az_Air_France","timestamp":"2020. június. 17. 21:35","title":"Több ezer munkahelyet szüntethet meg az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","shortLead":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","id":"20200617_avis_budget_csoportos_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7615dbfc-aac0-40d0-9278-a9759530d35d","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_avis_budget_csoportos_leepites","timestamp":"2020. június. 17. 11:46","title":"Újabb csoportos létszámleépítés jön az Avis csoport budapesti irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes kérdéseket tettek fel, tudni akarják, azt is, hogy tényleg büszkék lennének-e egy elorzott múzeum megnyitóján.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes...","id":"20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ad065a-a52a-4d7a-aa25-94406edc78e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","timestamp":"2020. június. 17. 14:13","title":"Magyar tudósok tiltakoznak a Természettudományi Múzeum költözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és...","id":"20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6905903-b52f-47cc-90e2-85e7062fa970","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 18. 09:45","title":"Minden uniós polgár karanténkötelezettség nélkül utazhat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","shortLead":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","id":"20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1451eefc-eb69-41b6-98ef-8339090caf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","timestamp":"2020. június. 17. 07:14","title":"Megrongálták Churchill budapesti szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","shortLead":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","id":"20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04108f94-6cdb-4411-8bbf-4858e7720a91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 09:22","title":"A lakásépítési kedv fittyet hány a koronavírus-járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","shortLead":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","id":"20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeede95-a013-4584-b76f-c35bed43a7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 11:58","title":"Búcsúzott az operatív törzs, a mémgyárosoknak is köszönetet mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7db332-e471-4a45-a0b8-7d157894d734","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A járulékos költségek emelkedése miatt előbb-utóbb nőhet a gázszámla, a lakosság hatósági áras befizetései ugyanis 2019-ben már nem fedezték a kiadásokat.","shortLead":"A járulékos költségek emelkedése miatt előbb-utóbb nőhet a gázszámla, a lakosság hatósági áras befizetései ugyanis...","id":"202025__gazkoltsegek__hatosagi_arak__orosz_fugges__rezsiminusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7db332-e471-4a45-a0b8-7d157894d734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49d6e85-cda7-42d5-beca-0415cadfeab6","keywords":null,"link":"/360/202025__gazkoltsegek__hatosagi_arak__orosz_fugges__rezsiminusz","timestamp":"2020. június. 18. 15:00","title":"Ha így folytatjuk, a kormány kénytelen lesz elengedni a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]