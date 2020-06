Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","shortLead":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","id":"20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd44725-59e4-43a8-87c0-851604c5b8d8","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","timestamp":"2020. június. 17. 20:13","title":"Több mint háromezer kiskorút zaklattak a francia katolikus egyházon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál panaszolja be Magyarországot, ha nem hagy fel a román állampolgárok szabad mozgásának korlátozásával.","shortLead":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál...","id":"20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3de38cd-e267-4a70-996e-25bfde84642e","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 17:42","title":"Törlik a korlátozásokat a magyar–román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cacd29-b7a3-4ffc-a35e-ff5d5c6ea86c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 ezer forint helyszíni bírság és sok pakolás várt a sofőrre. ","shortLead":"50 ezer forint helyszíni bírság és sok pakolás várt a sofőrre. ","id":"20200617_4150_kilo_tulsullyal_kaptak_el_egy_furgon_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97cacd29-b7a3-4ffc-a35e-ff5d5c6ea86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb19155b-1fdc-4d25-8552-44dab8b190b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_4150_kilo_tulsullyal_kaptak_el_egy_furgon_az_M0son","timestamp":"2020. június. 17. 14:06","title":"Több mint 4 tonnányi túlsúllyal kaptak el egy furgont az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – derül ki a Frissdiplomás Kft. friss felméréséből. A HVG Állásbörze társszervezője azt vizsgálta, milyen változásokat hozott a járványidőszak a fiatalok karrierterveiben, hol keresnek állást, minimálisan mekkora fizetésért helyezkednének el máshol, és mi a fontos számukra az álláspályázatoknál. ","shortLead":"A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – derül ki...","id":"20200618_Negybol_harom_fiatal_uj_munkahelyet_keres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95709f9b-2050-4eaa-9162-b55f3050e33a","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_Negybol_harom_fiatal_uj_munkahelyet_keres","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"Négyből három fiatal új munkahelyet keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","shortLead":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","id":"20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b53005-cfc5-4f59-b5a7-588ca4406336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"A kormány talált még 50 milliárd forint uniós támogatást a gazdaság újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","id":"20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b00e05-5cd8-4717-974d-cfbac886d576","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","timestamp":"2020. június. 16. 15:45","title":"Két rendőrségi eljárás is folyik Dúró Dóra ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","shortLead":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","id":"20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356d72f-395e-4ad1-af18-6faee83b5a21","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","timestamp":"2020. június. 18. 08:30","title":"Megvan, ki fogja alakítani Diana hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök minimalizálta a személyes érintkezéseket, de vannak, akikkel találkozik. Őket mind fertőtlenítő oldattal mossák le, mielőtt Putyin közelébe kerülnének.","shortLead":"Az orosz elnök minimalizálta a személyes érintkezéseket, de vannak, akikkel találkozik. Őket mind fertőtlenítő oldattal...","id":"20200617_vlagyimir_putyin_oroszorszag_koronavirus_fertotlenites_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7ab981-e66c-4280-9c35-3a7dce25cb3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_vlagyimir_putyin_oroszorszag_koronavirus_fertotlenites_alagut","timestamp":"2020. június. 17. 11:33","title":"Különleges módon, fertőtlenítő alagúttal védik Putyint a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]