[{"available":true,"c_guid":"3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési államtitkár.","shortLead":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési...","id":"20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f2423-11e0-4b42-8ec0-8e2720f6e1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","timestamp":"2020. június. 18. 09:30","title":"Maruzsa: Jó döntés volt megtartani az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a számítógépen kitörölt fájlok nem semmisülnek meg azonnal, a telefonoknál más a helyzet, ott nehezebb visszahozni őket. Az Android 11-ben debütáló egyik új funkció ezt hivatott leegyszerűsíteni. Vélhetően jelentősen csökkenti majd a téves törlés utáni bosszankodások számát.","shortLead":"Míg a számítógépen kitörölt fájlok nem semmisülnek meg azonnal, a telefonoknál más a helyzet, ott nehezebb visszahozni...","id":"20200619_android_11_fajlok_torlese_lomtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3456cfa-25be-48b5-98be-9656b03ee47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_android_11_fajlok_torlese_lomtar","timestamp":"2020. június. 19. 08:33","title":"Nagy újítás jön az Androidba: ha letöröl valamit a telefonjáról, 30 napig még visszahozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc52777-568f-44bd-b747-9b0f015195dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kizárólag az online térben kerül sor az Apple idei fejlesztői konferenciájára, a WWDC 2020-ra. A legfontosabb részébe, a nyitóelőadásba bárki bekapcsolódhat majd.","shortLead":"Kizárólag az online térben kerül sor az Apple idei fejlesztői konferenciájára, a WWDC 2020-ra. A legfontosabb részébe...","id":"20200619_wwdc_live_stream_apple_parkbol_junius_22","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc52777-568f-44bd-b747-9b0f015195dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3efc08-549d-4bf7-8f4c-79d5b7458c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_wwdc_live_stream_apple_parkbol_junius_22","timestamp":"2020. június. 19. 10:03","title":"Itt a link, melyen élőben nézheti majd az Apple hétfői nagy bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves egyetemista. Most kiderült, lehet, hogy csak tévedésből jelent meg ez az összeg.","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves...","id":"20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4bb837-26fa-4fd6-8775-60c476800173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","timestamp":"2020. június. 18. 13:10","title":"Egy fiatal öngyilkos lett, mert az app, amivel a tőzsdén kereskedett, 224 millió forintnyi mínuszt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok 47 éves volt. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok 47 éves volt. ","id":"20200618_elhunyt_Benedek_Tibor_vizilabdazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105783c-ff9c-4964-bf8a-45829989f009","keywords":null,"link":"/sport/20200618_elhunyt_Benedek_Tibor_vizilabdazo","timestamp":"2020. június. 18. 08:04","title":"Elhunyt Benedek Tibor vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","shortLead":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","id":"20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b53005-cfc5-4f59-b5a7-588ca4406336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"A kormány talált még 50 milliárd forint uniós támogatást a gazdaság újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, elöntött villamospályák nehezítik a közlekedést.","shortLead":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, elöntött villamospályák nehezítik a közlekedést.","id":"20200617_bkk_vihar_hev_villamos_troli_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb26be8-399f-4391-b1d7-545f15038cb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_bkk_vihar_hev_villamos_troli_budapest","timestamp":"2020. június. 17. 18:21","title":"A BKK-t sem kíméli a vihar, járatok maradnak ki vagy haladnak rövidített útvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186eb5b5-049b-4c68-b608-2ed006078d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mint a Fidesszel.","shortLead":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mint a Fidesszel.","id":"20200617_hvg_ellenzeki_partok_momentum_jobbik_mszp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=186eb5b5-049b-4c68-b608-2ed006078d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc27fdc-d49e-4b00-8464-c5c3905dd17b","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_hvg_ellenzeki_partok_momentum_jobbik_mszp","timestamp":"2020. június. 17. 15:51","title":"Nem fordult jobbra a Momentum, csak üzemi baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]