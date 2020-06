Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea2cc9d-86df-44e0-9c45-2b4f7fb10e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszédes álláshirdetésben keres mérnököket egy új projektjéhez Elon Musk űrvállalata, a SpaceX.","shortLead":"Beszédes álláshirdetésben keres mérnököket egy új projektjéhez Elon Musk űrvállalata, a SpaceX.","id":"20200618_elon_musk_urkikoto_allashirdetes_mernok_spacex_mars_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea2cc9d-86df-44e0-9c45-2b4f7fb10e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef3e59-e510-4ea9-b089-223c3210b8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_elon_musk_urkikoto_allashirdetes_mernok_spacex_mars_hold","timestamp":"2020. június. 18. 09:33","title":"Itt van Elon Musk újabb ötlete: űrkikötők a nagyvárosok partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","shortLead":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","id":"20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec26210-bf8c-49e5-b715-8c8ed1511bc6","keywords":null,"link":"/sport/20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","timestamp":"2020. június. 18. 12:21","title":"Mindenki számára nyilvános gyertyagyújtással emlékeznek Benedek Tiborra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel részlegtől válnak meg.","shortLead":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel...","id":"20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a289aa8-c3f1-43c4-b178-6ef2977c5d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","timestamp":"2020. június. 18. 10:28","title":"Otthagyja a Tesco Lengyelországot, több mint 300 üzletet értékesítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések pedig egyre népszerűbbek. De mi a különbség szakember és szakember között? Hogyan válhat valaki fejlesztővé és hogyan érhet a szakma csúcsára? Melyek azok a speciális szaktudások, amik értékessé tehetnek valakit, mint szakembert? Papp Károllyal, a Docler Holding alapító társtulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések...","id":"20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b74095-5000-47db-8e65-a34c0ad96d22","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"„A fejlesztők a semmiből alkotnak valami rendkívülit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett belőle.","shortLead":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett...","id":"20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3da0936-8109-4aa7-b3a5-f8c50112a834","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","timestamp":"2020. június. 19. 06:56","title":"Mindennek elmondta Trump volt főtanácsadóját a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","id":"20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ef9cc-d0bc-422b-b54a-df11c2e7c29e","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","timestamp":"2020. június. 19. 05:29","title":"Gyalázatnak nevezte a WHO képviselője, ahogy a Napoli-drukkerek a kupagyőzelmet ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4996ed5c-58a3-4825-bc71-0527c4173d47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szia, Életem! című magyar filmet a napokban elkezdik forgatni. ","shortLead":"A Szia, Életem! című magyar filmet a napokban elkezdik forgatni. ","id":"20200618_Thuroczy_Szabolccsal_keszul_film_az_apava_valas_rogos_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4996ed5c-58a3-4825-bc71-0527c4173d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe47e55-aa53-43f1-837d-270fd5ecceb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Thuroczy_Szabolccsal_keszul_film_az_apava_valas_rogos_utjarol","timestamp":"2020. június. 18. 12:04","title":"Thuróczy Szabolccsal készül film az apává válás rögös útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","shortLead":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","id":"20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92db402d-e4ed-4638-a918-fe69a6b2b61b","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","timestamp":"2020. június. 18. 12:53","title":"Vádat emeltek az autós ellen, aki többeket is megpróbált elütni Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]