[{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai központot létesít 60-100 millió euróért. Valójában az adásvétel mind a mai napig nem zárult le. A magyar projektcégnek viszont már van irodája Triesztben, az Isteni színjáték szerzőjéről elnevezett úton.","shortLead":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai...","id":"20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34baf69c-3b02-45c6-9e2f-8385bcf2c36b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"A koronavírus miatt nincs még Magyarországnak tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját. ","shortLead":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük...","id":"202025_hazi_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c31f292-941c-4f7a-8751-4ec2c65a6e1c","keywords":null,"link":"/360/202025_hazi_palya","timestamp":"2020. június. 19. 14:00","title":"„Csavargó vagy barátom, Beethoven nem így néz ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7630cff-ce38-4e41-9362-881df8652010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videót tett elérhetővé a YouTube-on az Electronic Arts az októberben érkező Star Wars-játékról. Az előzetes alapján igen izgalmas és látványos játékmenet vár a játékosokra.","shortLead":"Új videót tett elérhetővé a YouTube-on az Electronic Arts az októberben érkező Star Wars-játékról. Az előzetes alapján...","id":"20200619_electronic_arts_ea_star_wars_squadrons_jatek_trailer_elozetes_gameplay_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7630cff-ce38-4e41-9362-881df8652010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd1f779-e992-4e62-801c-fe99ee7534cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_electronic_arts_ea_star_wars_squadrons_jatek_trailer_elozetes_gameplay_video","timestamp":"2020. június. 19. 11:33","title":"Üljön az X-szárnyúba, aztán indulhat az aprítás: videós ízelítő az új Star Wars-játék valós játékmenetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának Budapestre.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának...","id":"20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1685d3a2-1954-4b89-a59d-2c9010e8f890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","timestamp":"2020. június. 19. 09:57","title":"Ne higgyük, hogy máris visszatérnek Budapestre a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4145889-6d5f-46f1-8f46-ebf5c956570d","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 20. 08:37","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, öttel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2018-as sepsiszentgyörgyi Wass Albert-megemlékezések törvényességét vizsgálták. ","shortLead":"A 2018-as sepsiszentgyörgyi Wass Albert-megemlékezések törvényességét vizsgálták. ","id":"20200619_Wass_Albert_irodalmi_munkassaga_nem_esik_a_haborus_bunosok_kultuszat_tilto_torveny_hatalya_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f69a614-5283-4805-abae-40b3ed22b308","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Wass_Albert_irodalmi_munkassaga_nem_esik_a_haborus_bunosok_kultuszat_tilto_torveny_hatalya_ala","timestamp":"2020. június. 19. 10:40","title":"Wass Albert irodalmi munkássága nem esik a háborús bűnösök kultuszát tiltó romániai törvény hatálya alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakértők már tudják, mit csinálnak a magyarok idén nyáron: belföldön üdülnek. A frekventált térségekben és időszakokban már alig van megfizethető szálláshely. A foglalásokból ugyanakkor az is látszik, hogy idén csak két-három napos utazásra lesz pénze és ideje a legtöbb hazai turistának.","shortLead":"A szakértők már tudják, mit csinálnak a magyarok idén nyáron: belföldön üdülnek. A frekventált térségekben és...","id":"20200620_Roviditett_nyar_belfoldi_szallodak_falusi_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ea65c-e761-4c2e-ab12-d3c0f0f752a9","keywords":null,"link":"/360/20200620_Roviditett_nyar_belfoldi_szallodak_falusi_turizmus","timestamp":"2020. június. 20. 08:15","title":"Pótágyon a koronavírus: telt ház lesz a hazai üdülőhelyeken a rövidített szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]