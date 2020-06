Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék a szélsőjobboldali mozgalmakhoz és önkényuralmakhoz köthető szimbólumokat. ","shortLead":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék...","id":"20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68eea2-bbf4-4399-803a-999808160d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","timestamp":"2020. június. 21. 13:49","title":"Mesterséges intelligencia ismeri fel a szélsőséges politikai jelképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","shortLead":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","id":"20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc1080f-107c-4a34-b7d2-04ada2303bcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","timestamp":"2020. június. 22. 17:10","title":"Videón, ahogy az első autó végigmegy az újjáépített genovai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös pécsi buszbeszerzési ügyben, amelyben több mint 600 millió forintos kára keletkezett az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési vállalatnak.","shortLead":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös...","id":"20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd210315-9ee0-42a8-b74c-fea1d5a8455e","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Buszokat akart venni Pécs, 600 millió forinttal húzták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df712f6-670a-452f-bcaa-f6f5db8b2ce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda új fejlesztésű légzsákja az ígéretek szerint minden korábbinál nagyobb védelmet biztosít.","shortLead":"A Honda új fejlesztésű légzsákja az ígéretek szerint minden korábbinál nagyobb védelmet biztosít.","id":"20200622_fejet_korbeolelo_vilagelso_legzsak_acura_tlx_honda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df712f6-670a-452f-bcaa-f6f5db8b2ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ebd66-27b6-4507-9946-9614c412a1d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_fejet_korbeolelo_vilagelso_legzsak_acura_tlx_honda","timestamp":"2020. június. 22. 11:21","title":"Fejet körbeölelő légzsákot készített a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","shortLead":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","id":"20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02663bf1-8174-4145-80bf-bd62b4cbf900","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Blikk: Tüdőgyulladásban halt meg Bálint gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","shortLead":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","id":"20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb5723e-4da8-4e2e-837e-c61b7e73f75a","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","timestamp":"2020. június. 22. 16:58","title":"Végrehajtást indított a NAV az utcákra visszatérő Lime ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta a csoportos létszámleépítéseket a szállodaláncnál, a felújítás miatt egyébként is meglépték volna.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta...","id":"20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46678dce-c48b-4fa8-bc4e-ffff167807c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","timestamp":"2020. június. 22. 11:06","title":"Mészáros Beatrix megmagyarázta, hogy a milliárdos támogatás ellenére miért rúgtak ki több száz embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok vonzóbbá teszik majd a tesztalanyokat.","shortLead":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok...","id":"20200622_macskas_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e693b-fbf9-4e86-a233-da28141ff383","keywords":null,"link":"/elet/20200622_macskas_ferfiak","timestamp":"2020. június. 22. 17:38","title":"Férfiatlannak tartják a macskás férfiakat az amerikai nők egy friss kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]