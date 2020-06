Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha megszakítja a telepítést.","shortLead":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha...","id":"20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c6361b-4aae-40ac-9874-9d7fa2c3f5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","timestamp":"2020. június. 27. 20:33","title":"Úgy tűnik, sajátosan áll az adatkezeléshez a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc562e9-fc6f-4570-8611-f385c585c9a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős hiperautót az elmúlt 3 évben szinte alig használták.","shortLead":"Az 1 500 lóerős hiperautót az elmúlt 3 évben szinte alig használták.","id":"20200628_ilyen_egy_akcios_csak_1_milliard_forintba_kerulo_bugatti_chiron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc562e9-fc6f-4570-8611-f385c585c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d1a39-45e0-45a4-aee3-51c1b8cf7bbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200628_ilyen_egy_akcios_csak_1_milliard_forintba_kerulo_bugatti_chiron","timestamp":"2020. június. 28. 06:41","title":"Ilyen egy akciós, \"csak\" 1 milliárd forintba kerülő Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a51642-a773-4d9d-9bf6-0b27f372fd2c","c_author":"","category":"360","description":"Füzesi Attilának kellett egy ingatlanforgalmazó, lett is.","shortLead":"Füzesi Attilának kellett egy ingatlanforgalmazó, lett is.","id":"20200628_TRENDO_GREENa_csendes_milliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a51642-a773-4d9d-9bf6-0b27f372fd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fc7230-e1af-4f13-bea8-93cf77481a38","keywords":null,"link":"/360/20200628_TRENDO_GREENa_csendes_milliardos","timestamp":"2020. június. 28. 12:15","title":"Újra nagyot készül dobni a hazai ingatlanpiacon a csendes milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a39f1c-c45c-42ca-812b-699a3624a34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kutyakiképző központban járt Varga Mihály.","shortLead":"Kutyakiképző központban járt Varga Mihály.","id":"20200627_Ledobta_a_cukisagbombat_a_penzugyminiszter_pedig_komoly_dologrol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a39f1c-c45c-42ca-812b-699a3624a34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d85060-a85c-4b91-a78b-f8df7a79d9f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Ledobta_a_cukisagbombat_a_penzugyminiszter_pedig_komoly_dologrol_beszelt","timestamp":"2020. június. 27. 11:10","title":"Ledobta a cukiságbombát a pénzügyminiszter, pedig komoly dologról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt mondaniuk, támogatják-e a Vlagyimir Putyin által kezdeményezett alkotmánymódosításokat. 