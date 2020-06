Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet alatt 105 vállalatnál jelentek meg a katonák.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt 105 vállalatnál jelentek meg a katonák.","id":"20200629_katonak_magyar_honvedseg_honvedelmi_iranyitocsoport_koronavirus_jarvany_magyar_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dfae96-4a13-4891-96ad-6fa2eb388041","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_katonak_magyar_honvedseg_honvedelmi_iranyitocsoport_koronavirus_jarvany_magyar_cegek","timestamp":"2020. június. 29. 07:28","title":"Értékelniük kell a magyar cégeknek a hozzájuk kirendelt katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0532660c-b14c-47db-a94c-706f32d69810","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre újabb eszközöket vet be a rendőrség a közúti ellenőrzések során. Legutóbb drónokkal, sőt helikopterrel is figyelték a közlekedőket.","shortLead":"Egyre újabb eszközöket vet be a rendőrség a közúti ellenőrzések során. Legutóbb drónokkal, sőt helikopterrel is...","id":"20200630_Dronokkal_es_helikopterrel_is_razziaznak_mar_a_magyar_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0532660c-b14c-47db-a94c-706f32d69810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff84314-aad0-41ff-a87d-6d62f3910a56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Dronokkal_es_helikopterrel_is_razziaznak_mar_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. június. 30. 10:36","title":"Drónnal és helikopterrel is razziáznak már a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","shortLead":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","id":"20200629_halalos_baleset_magyar_utak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418b3a5-36e2-45d8-a22b-4ef3e1811c26","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_halalos_baleset_magyar_utak","timestamp":"2020. június. 29. 07:36","title":"Öt ember halt meg az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c98f0a-6608-4e15-9d09-db1e755c29d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az ülésszakban hétfőn lehetett utoljára kérdezni a miniszterelnöktől a parlamentben. ","shortLead":"Ebben az ülésszakban hétfőn lehetett utoljára kérdezni a miniszterelnöktől a parlamentben. ","id":"20200629_orban_viktor_parlament_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c98f0a-6608-4e15-9d09-db1e755c29d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae65dc13-46a2-41fb-a542-68aee3faefdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_orban_viktor_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 29. 19:37","title":"Orbán az Országgyűlésről: „A vadászszezonnak vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd47c6-2c0f-4ecb-bff5-bd1fc89692d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 10-én molesztált egy nőt Pécsett egy \"jellegzetesen nagy orrú\" férfi.","shortLead":"Június 10-én molesztált egy nőt Pécsett egy \"jellegzetesen nagy orrú\" férfi.","id":"20200629_Szemeremserto_ferfit_keres_a_rendorseg_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd47c6-2c0f-4ecb-bff5-bd1fc89692d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f507043-b576-430f-82f7-16366756cf02","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Szemeremserto_ferfit_keres_a_rendorseg_Pecsen","timestamp":"2020. június. 29. 17:21","title":"Keresik a pécsi szatírt, aki félig levetkőzve fogdosott meg egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz fotóművész, aki azokat a vizuális érzeteket, élethelyzeteket akarja visszaadni, amelyeket a nagymamája meséi keltettek benne a háborúról. A járvány miatt elrendelt korlátozások végeztével ismét látogatható műcsarnokbeli kiállítása.","shortLead":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz...","id":"202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518feda8-7fce-4d43-a80e-fa77c358b60d","keywords":null,"link":"/360/202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","timestamp":"2020. június. 29. 17:00","title":"22 fotó mutat be hátborzongató víziót a túlélésről a velencei gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis mértékben megemelkedett a radioaktivitás Finnországban és Svédországban, a térség államai szerint a szennyezés Nyugat-Oroszország felől érkezett.","shortLead":"Kis mértékben megemelkedett a radioaktivitás Finnországban és Svédországban, a térség államai szerint a szennyezés...","id":"20200628_Megemelkedett_a_radioaktivitas_szintje_EszakEuropaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c03567-d65b-4cb9-a96b-ecb0ad342a5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Megemelkedett_a_radioaktivitas_szintje_EszakEuropaban","timestamp":"2020. június. 28. 16:05","title":"Megemelkedett a radioaktivitás szintje Észak-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","shortLead":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","id":"20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e437a7a-10bd-49df-9255-91d5acfae3a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","timestamp":"2020. június. 29. 14:47","title":"Kiválasztották, melyik három reklám volt a legütősebb a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]