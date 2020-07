Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","shortLead":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","id":"20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d44d6a-5e64-451f-ab49-fe7d614dc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","timestamp":"2020. június. 29. 17:03","title":"Használja a Waze-t? Frissítsen rá, már a hangulatát is beállíthatja az utazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","shortLead":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","id":"20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbca1b-8366-4d35-8215-bb084208f3fe","keywords":null,"link":"/elet/20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. július. 01. 05:13","title":"Délután nyugat felől érkeznek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7a57e-e975-4ae8-a66a-ac8e557b8f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","timestamp":"2020. június. 30. 08:44","title":"Hárommal nőtt az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, senki nem halt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","shortLead":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","id":"20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654f0172-92d9-486a-a784-d2ba66fbe8fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","timestamp":"2020. július. 01. 11:23","title":"Több mint kétmillió autót hív vissza a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európában a második legnagyobb, az Európai Unióban a legnagyobb növekedést mérték Magyarországon a boltok forgalmában.","shortLead":"Európában a második legnagyobb, az Európai Unióban a legnagyobb növekedést mérték Magyarországon a boltok forgalmában.","id":"20200630_felvasarlas_boltok_kereskedelem_nielsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3816feab-93f6-4110-9ff1-fc44705251c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_felvasarlas_boltok_kereskedelem_nielsen","timestamp":"2020. június. 30. 12:14","title":"Európai szinten is kiemelkedő volt a magyar felvásárlási láz a járvány elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","shortLead":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","id":"20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2482795-4e1f-4a1b-9a08-defc725a497a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","timestamp":"2020. június. 29. 20:40","title":"A németek és a franciák is szeretnék, ha lenne uniós helyreállítási alap a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central Digitális Média Kft-vel megszerzésére irányuló üzlettel kapcsolatban, ezért 20 millió forintra büntették.","shortLead":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central...","id":"20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d2703-3e25-4e38-84e6-2e111cba7cf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2020. június. 30. 19:18","title":" Nem engedték bevásárolni a magyar RTL-t, sőt, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","id":"20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2e1d3-c7ce-4287-b10e-1036180bbacb","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","timestamp":"2020. június. 29. 17:52","title":"Vaszily új cége a Pesti Srácok tévéjébe fektethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]