[{"available":true,"c_guid":"a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de az elkerülhetetlen politikai ajándéknak elkerülhetetlen gazdasági kára lett.","shortLead":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de...","id":"20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259283d-e963-4132-b724-ca47ce046de5","keywords":null,"link":"/360/20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","timestamp":"2020. július. 01. 13:00","title":"30 éves a német márkaváltás – A Wartburg-gyáriak is Volkswagent akartak venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","shortLead":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","id":"20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a2312f-4ae7-4382-8087-4cfe851b9336","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","timestamp":"2020. július. 02. 08:10","title":"Döntő lehet, hogy „én”-t vagy „mi”-t használunk a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlennek tűnő hírek, melyek megállják a helyüket az igazság próbáján, és hihető átverések. Mindkét fajtából jutott bőven az elmúlt hetekben a közösségi oldalakra.","shortLead":"Hihetetlennek tűnő hírek, melyek megállják a helyüket az igazság próbáján, és hihető átverések. Mindkét fajtából jutott...","id":"20200701_urbanlegends_hoaxkviz_alhirek_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0538c6ba-d183-48c9-b909-8f54a47579af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_urbanlegends_hoaxkviz_alhirek_atveres","timestamp":"2020. július. 01. 12:03","title":"3 perc alatt megtudhatja, átverték-e az elmúlt hetekben ezekkel a hírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d1a342-eb80-4da5-81eb-d5cba21023a4","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A nép azt kapja, amit akar, vagy legalábbis azt hiszi. A tekintélyelvű politika messze nem lát, de azt kiszimatolta, hogy a nép most lélegeztetőgépet akart. Vélemény.","shortLead":"A nép azt kapja, amit akar, vagy legalábbis azt hiszi. A tekintélyelvű politika messze nem lát, de azt kiszimatolta...","id":"202027_folyamatos_jelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d1a342-eb80-4da5-81eb-d5cba21023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce9efc-d26e-474c-9aab-48f9338d97a8","keywords":null,"link":"/360/202027_folyamatos_jelen","timestamp":"2020. július. 02. 13:00","title":"Tóta W. Árpád: Ma is a valaha volt legostobább korban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a küzdelem jelenleg a világ legnagyobb okostelefongyártója címért a Samsung és a Huawei között, és a kínai gyártó májusban ismét a dobogó legfelső fokára léphetett.","shortLead":"Nagy a küzdelem jelenleg a világ legnagyobb okostelefongyártója címért a Samsung és a Huawei között, és a kínai gyártó...","id":"20200702_counterpoint_kutatas_legnagyobb_mobilgyartok_samsung_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bc076-a18f-4ad3-af94-0fbf99232b08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_counterpoint_kutatas_legnagyobb_mobilgyartok_samsung_huawei","timestamp":"2020. július. 02. 12:03","title":"Melyik mobilgyártók telefonjait veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti mérlege. Kívülről kevésbé látszik ütésállónak a magyar gazdaság, mint az MNB vagy a pénzügyi tárca éléről.","shortLead":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti...","id":"20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761a4191-71d2-40ea-9285-c85aa7e3fa4b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","timestamp":"2020. július. 01. 11:00","title":"Matolcsyt nem zavarja, hogy döntéseik sorozata kockára teszi az MNB hitelességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban, a járvány most terjed a leggyorsabban.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban, a járvány most terjed a leggyorsabban.","id":"20200702_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45efed11-e8a7-4f25-a3e0-b59731cdcf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 02. 05:12","title":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25354f55-7bbf-46e7-905d-84edfd7cda01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schiwert-Takács László marad a cégnél, de más területen folytatja a pályafutását.","shortLead":"Schiwert-Takács László marad a cégnél, de más területen folytatja a pályafutását.","id":"20200701_rtl_magyarorszag_marketing_kommunikacio_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25354f55-7bbf-46e7-905d-84edfd7cda01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643f20f7-62e3-48bb-9454-b0f7c7dc72aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_rtl_magyarorszag_marketing_kommunikacio_igazgato","timestamp":"2020. július. 01. 15:36","title":"Lemondott az RTL Magyarország marketing és kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]