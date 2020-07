Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői pályázatát. Ha a Parlament pénteken megszavazza, az SZFE is alapítványi fenntartásba kerül, a tiltakozók az egyetem autonómiáját féltik. A miniszterrel is tárgyaltak, bár Upor szerint az nem tárgyalás volt, csak párhuzamos monológok, Palkovicsot pedig elmondása szerint nem érdekelték a tények. Upor Lászlóval az eheti HVG Portré rovatában készült beszélgetés.","shortLead":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői...","id":"20200701_Upor_Laszlo_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff0425a-4739-41bd-8445-e4eb169328c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Upor_Laszlo_interju","timestamp":"2020. július. 01. 17:43","title":"Upor László: \"Szívesen elmagyaráznám, mi a különbség a szeretkezés és a nemi erőszak között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlennek tűnő hírek, melyek megállják a helyüket az igazság próbáján, és hihető átverések. Mindkét fajtából jutott bőven az elmúlt hetekben a közösségi oldalakra.","shortLead":"Hihetetlennek tűnő hírek, melyek megállják a helyüket az igazság próbáján, és hihető átverések. Mindkét fajtából jutott...","id":"20200701_urbanlegends_hoaxkviz_alhirek_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0538c6ba-d183-48c9-b909-8f54a47579af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_urbanlegends_hoaxkviz_alhirek_atveres","timestamp":"2020. július. 01. 12:03","title":"3 perc alatt megtudhatja, átverték-e az elmúlt hetekben ezekkel a hírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István.","shortLead":"Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István.","id":"20200701_Tarlos_Istvan_budapest_korrupcio_lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c5ef9-f1fc-4389-b765-e233228d67a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Tarlos_Istvan_budapest_korrupcio_lanchid","timestamp":"2020. július. 01. 07:46","title":"Tarlós István feljelentést tett a fővárosi korrupciógyanús ügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","shortLead":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","id":"20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654f0172-92d9-486a-a784-d2ba66fbe8fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","timestamp":"2020. július. 01. 11:23","title":"Több mint kétmillió autót hív vissza a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","shortLead":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","id":"20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbca1b-8366-4d35-8215-bb084208f3fe","keywords":null,"link":"/elet/20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. július. 01. 05:13","title":"Délután nyugat felől érkeznek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős laptopja.","shortLead":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős...","id":"20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb4958-52d9-40e1-8237-f02146c2ef57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","timestamp":"2020. július. 02. 10:03","title":"Érintőképernyős MacBook érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","shortLead":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","id":"20200701_Felig_Toyota_a_legujabb_Suzuki_SUV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cc420a-12a1-40b9-84f5-ae1be48e642d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Felig_Toyota_a_legujabb_Suzuki_SUV","timestamp":"2020. július. 01. 20:45","title":"Félig Toyota az első zöld rendszámos Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat üzent az ország leggazdagabb oligarchájának, saját unokaöccsének.\r

","shortLead":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat...","id":"202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132deb73-a68e-4d3a-9593-57a245f16f3b","keywords":null,"link":"/360/202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","timestamp":"2020. június. 30. 17:00","title":"Havi egy dinnye – éhséglázadás buktathatja meg a háborús győztes szír elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]