Nem más, mint Donald Trump követelte vissza pár éve az amerikai gyártó egyik legjellegzetesebb terepjáróját a Broncót. A kétajtós kocsit 1966-tól 1996-ig gyártották, ez alatt a modell öt generációt ért meg. A Jeep Wrangler riválisa a megjelenésében biztosan őriz majd nyomokat a klasszikus doboz formájú terepjáróból.

Az év egyik legjobban vár újdonsága az USA-ban az autó, amelynek alapja már nem is annyira különleges. A Ford Rangerre épül és a motorterében is alapvetően egy 2.7 literes Ecoboost motort dolgozhat, illetve egy 3.0 literes egység, amelyből az utóbbi a hírek szerint akár 500 lóerős is lehet, ha megkapja az elektromos egységet, amit a Lincoln Aviator is használ.

Arról, hogy ez a modell a Mustanghoz hasonlóan az európai piacon mikor tűnik majd fel, még sok információ nincsen, de remélhetőleg nem kell rá ötven évet várni, mint a Ford Mustangra, hogy itt is kapható legyen.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.