Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte Katarnak a 2022-es futball világbajnokságot. E gyanú miatt folyik korrupciós vizsgálat Franciaországban, amelyben Emmanuel Macron elnök állítólag segítséget ígért Michel Platininek. Az Élysée palota természetesen cáfol.","shortLead":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte...","id":"20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c9986e-4cec-4030-9c43-fa8015e634e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","timestamp":"2020. július. 02. 13:43","title":"Emmanuel Macron is érintett lehet Michel Platini korrupciós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már akkor is romlott a főváros gazdasági pozíciója az országon belül.","shortLead":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már...","id":"202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1d9b6-7aac-4c96-b412-4ac815fe72a1","keywords":null,"link":"/360/202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Lelassított Budapest: több megye is gyorsabban fejlődik a fővárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3689d5-1e43-4628-bc67-6e6b7b886bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A prostitúcióra kényszerített nő összes bevételét elvették, többször megverték és megfenyegették.","shortLead":"A prostitúcióra kényszerített nő összes bevételét elvették, többször megverték és megfenyegették.","id":"20200702_Megvett_kizsakmanyolt_19_eves_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3689d5-1e43-4628-bc67-6e6b7b886bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bab6e4-4d0e-4e43-8e1e-7b6e8d0c832d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Megvett_kizsakmanyolt_19_eves_","timestamp":"2020. július. 02. 07:32","title":"Megvett, majd kizsákmányolt egy 19 éves nőt, most fogta el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország korábban tagadta, hogy náluk szabadultak volna fel a részecskék, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pedig azt közölte: a térségbeli országoknak mind vannak atomreaktoraik.","shortLead":"Oroszország korábban tagadta, hogy náluk szabadultak volna fel a részecskék, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pedig...","id":"20200703_nemzetkozi_atomenergiaugynokseg_radioaktivitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08f0675-af99-4029-874f-b5a52a1577c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_nemzetkozi_atomenergiaugynokseg_radioaktivitas","timestamp":"2020. július. 03. 14:45","title":"Erőműből eredhet az Észak-Európában mért radioaktív felhő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt, 7-en pedig megsebesültek.","shortLead":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt...","id":"20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079862-32f0-4288-ac84-a905418036c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","timestamp":"2020. július. 02. 05:51","title":"Lemészároltak 24 embert egy mexikói drogrehabilitációs központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","shortLead":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","id":"20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42091c7b-3e08-4f4b-ad7f-464f42999608","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","timestamp":"2020. július. 02. 22:37","title":"Göd polgármestere leváltotta a fideszesek mellé álló alpolgármestereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális állatokat Tajpejben.","shortLead":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális...","id":"20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b80031-6a7a-45a2-8219-b846360f4c97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","timestamp":"2020. július. 02. 19:33","title":"Szintet lépett a tajvani nagypapa, már 64 telefonnal keresi a pokémonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már vége, Hadházyra viszont továbbra sem ér rá.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már...","id":"20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a41d18-5cf5-414b-b9dd-33f5af2fa872","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","timestamp":"2020. július. 03. 07:55","title":"Müller Cecília még mindig nem hajlandó találkozni Hadházy Ákossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]