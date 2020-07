Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A választási bizottság szerint jogaiban akarják korlátozni az önkormányzatot, az ellenzék fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"A választási bizottság szerint jogaiban akarják korlátozni az önkormányzatot, az ellenzék fellebbez a döntés ellen.","id":"20200703_Egyelore_nem_lesz_nepszavazas_a_tatai_szalloda_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76171b94-4289-4014-9b76-85a7af4fcbf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Egyelore_nem_lesz_nepszavazas_a_tatai_szalloda_ugyeben","timestamp":"2020. július. 03. 12:57","title":"Egyelőre nem lesz népszavazás a tatai szálloda ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a VII. kerület polgármesterével szemben indult nyomozást.\r

","shortLead":"A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a VII. kerület polgármesterével szemben indult nyomozást.\r

","id":"20200702_niedermuller_peter_atv_cof_coka_feljelentes_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cf7950-c5c1-40f7-a84c-5a4d935b2e53","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_niedermuller_peter_atv_cof_coka_feljelentes_nyomozas","timestamp":"2020. július. 02. 15:41","title":"Niedermüller nem követett el bűncselekményt, amikor „rémisztő képződményekről” beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","shortLead":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","id":"20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afc88a-fec3-41fa-a6cb-a476e0427ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","timestamp":"2020. július. 03. 10:35","title":"A kormány szerint szebb lesz a Hajógyári-sziget a fakivágások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és ki esik ki, de azért a Fradinak – politikai okokból is – szárnyalnia kell. Vélemény.","shortLead":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és...","id":"202027_soha_nem_erhet_veget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1527ebf-32ac-4970-9610-c4010d105379","keywords":null,"link":"/360/202027_soha_nem_erhet_veget","timestamp":"2020. július. 03. 11:00","title":"Dénes Ferenc: A szabadpiaci gondolat repülő bálna a magyar futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0058c-e54c-4ee1-b393-40f5585e21bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy betonkeverő teherautóval ütközött egy motoros az Allee-nál. ","shortLead":"Egy betonkeverő teherautóval ütközött egy motoros az Allee-nál. ","id":"20200702_Meghalt_egy_motoros_Ujbudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db0058c-e54c-4ee1-b393-40f5585e21bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152d1e65-c0e3-4a0f-8fb5-0cf287d20f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Meghalt_egy_motoros_Ujbudan","timestamp":"2020. július. 02. 15:40","title":"Meghalt egy motoros Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","shortLead":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","id":"20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072679dc-6b86-4647-806d-e2bc9aa5f36a","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","timestamp":"2020. július. 02. 15:37","title":"Eltűnt egy négyéves kisfiú Révfülöpön – drónok is segítettek a keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lehetőség lesz rá, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek zöldítésre, korszerűsítésre fordítsák.","shortLead":"Lehetőség lesz rá, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek zöldítésre, korszerűsítésre fordítsák.","id":"20200702_nhp_hajra_hitel_mnb_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e798253-132b-4645-89e7-6e33054da0be","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_nhp_hajra_hitel_mnb_jegybank","timestamp":"2020. július. 02. 17:50","title":"Változnak az NHP hajrá feltételei, többen vehetik majd igénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53308e6-bf70-4888-a649-6ab654858bca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bolt az első személyszállítást kínáló szolgáltatás, amelynek alkalmazása letölthető a Huawei újabb telefonjaira is. Igaz, van még rajta mit csiszolni.","shortLead":"A Bolt az első személyszállítást kínáló szolgáltatás, amelynek alkalmazása letölthető a Huawei újabb telefonjaira is...","id":"20200703_huawei_bolt_taxify_alkalmazas_huawei_telefon_appgallery_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53308e6-bf70-4888-a649-6ab654858bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60a4ba1-8a6c-42e5-bbec-340bbf4413a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_huawei_bolt_taxify_alkalmazas_huawei_telefon_appgallery_letoltes","timestamp":"2020. július. 03. 15:03","title":"Ha újabb Huawei telefonja van és taxizna: már letöltheti a Bolt alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]