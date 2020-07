Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","shortLead":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","id":"20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4236e15-b4be-4af6-969f-0aa2b5675cbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","timestamp":"2020. július. 04. 08:33","title":"Trump: nem hagyjuk az amerikai forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak a környezetre, hanem az egészségre is káros.","shortLead":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak...","id":"20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c450d-829c-4fc6-8375-54435f9661ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","timestamp":"2020. július. 03. 11:22","title":"Korai gyerekhalálozáshoz vezethet az elektronikai hulladékból eredő szennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4745a3a-32af-4b5c-b935-dc4397254815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy programozó kíváncsi lett, mihez kezd néhány állatos képpel a saját algoritmusa. Aldo Cortesi szoftvere nem csak hogy alkotott, a maga módján új fajokat is teremtett.","shortLead":"Egy programozó kíváncsi lett, mihez kezd néhány állatos képpel a saját algoritmusa. Aldo Cortesi szoftvere nem csak...","id":"20200703_mesterseges_intelligencia_aldo_cortesi_sziluett_allatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4745a3a-32af-4b5c-b935-dc4397254815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a664bd-3e72-4293-8f00-107b7ec02b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_mesterseges_intelligencia_aldo_cortesi_sziluett_allatok","timestamp":"2020. július. 03. 09:03","title":"Új állatokat tervezett a mesterséges intelligencia, egyik ijesztőbb, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a787ff-0212-4463-b6d7-f79c9c17f941","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Megvolt ez első bankrablás, elkezdték vásárolni a videómagnókat, de ami a nagy dolog: készülnek az NDK-ipar kiárusítására. Kapitalizmus a valutaunió után.","shortLead":"Megvolt ez első bankrablás, elkezdték vásárolni a videómagnókat, de ami a nagy dolog: készülnek az NDK-ipar...","id":"20200704_Treuhand_szovjet_katonak_bankrablas_1990_julius_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a787ff-0212-4463-b6d7-f79c9c17f941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1b197-d7e3-402d-abdf-9006506d3620","keywords":null,"link":"/360/20200704_Treuhand_szovjet_katonak_bankrablas_1990_julius_4","timestamp":"2020. július. 04. 17:00","title":"Megdobálták a szovjet katonákat, de ők nem lőttek vissza – 1990. július 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változtatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezte az utasok védelme érdekében.","shortLead":"A változtatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezte az utasok védelme érdekében.","id":"20200703_taxisok_taxi_buntetett_eloelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bdb38b-3747-4efb-b99f-3dd03d4cb4e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_taxisok_taxi_buntetett_eloelet","timestamp":"2020. július. 03. 13:11","title":"Nem vezethetnek ezentúl taxit a büntetett előéletűek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az sem ismert, kinél landolt a pénz. Nem biztos, hogy illegális üzletről van szó, az is lehet, hogy egy cég vett valamit, amiért bitcoinnal fizetett.","shortLead":"Az sem ismert, kinél landolt a pénz. Nem biztos, hogy illegális üzletről van szó, az is lehet, hogy egy cég vett...","id":"20200702_bitcoin_utalas_virtualis_penz_penzmozgas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485be9b-3bbd-4da5-ba19-2589730d1c81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_bitcoin_utalas_virtualis_penz_penzmozgas","timestamp":"2020. július. 02. 18:03","title":"313 milliárd forintnyi bitcoin került egy számlára, de senki nem tudja, ki küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek miniszterelnöki ambíciói Budapest főpolgármesterének, nem készül elindulni a két év múlva esedékes választáson.","shortLead":"Nincsenek miniszterelnöki ambíciói Budapest főpolgármesterének, nem készül elindulni a két év múlva esedékes...","id":"20200703_Karacsony_Nem_keszulok_miniszterelnokjeloltnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d16c6e-2e59-4c02-855e-9c5fbb7093a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Karacsony_Nem_keszulok_miniszterelnokjeloltnek","timestamp":"2020. július. 03. 21:10","title":"Karácsony: Nem készülök miniszterelnök-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet egy szegedi vállalkozó nyerte. Az üzletember az önkormányzatnak passzolná tovább az ereklyét, hogy az új uszodában állítsák ki.","shortLead":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet...","id":"20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c591d9-3307-4b89-9b6f-0403884c6559","keywords":null,"link":"/elet/20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","timestamp":"2020. július. 03. 12:25","title":"A híres vasalódeszka Szeged új uszodájának vitrinjébe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]