Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai sziruppal nyakon öntve, nem is komoly, nem is vicces reklámfilm, mégsem bánjuk, hogy megnéztük. Kritika.","shortLead":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai...","id":"20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1503d44-7fc2-4b6f-9b17-81c27807ebe7","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","timestamp":"2020. július. 04. 20:00","title":"Az Eurovízió idén nem is maradt el, Will Ferrell megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország korábban tagadta, hogy náluk szabadultak volna fel a részecskék, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pedig azt közölte: a térségbeli országoknak mind vannak atomreaktoraik.","shortLead":"Oroszország korábban tagadta, hogy náluk szabadultak volna fel a részecskék, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pedig...","id":"20200703_nemzetkozi_atomenergiaugynokseg_radioaktivitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08f0675-af99-4029-874f-b5a52a1577c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_nemzetkozi_atomenergiaugynokseg_radioaktivitas","timestamp":"2020. július. 03. 14:45","title":"Erőműből eredhet az Észak-Európában mért radioaktív felhő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603b07a-a51d-4b5f-943e-50e364c434d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vize sem volt az állatnak, rendőrök mentették meg.","shortLead":"Vize sem volt az állatnak, rendőrök mentették meg.","id":"20200704_50_fokos_furgonban_hagyta_kikotve_a_kutyat_allatkinzas_a_gyanu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3603b07a-a51d-4b5f-943e-50e364c434d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c3c33f-07fc-4839-9b3f-e3452afa4b7f","keywords":null,"link":"/elet/20200704_50_fokos_furgonban_hagyta_kikotve_a_kutyat_allatkinzas_a_gyanu","timestamp":"2020. július. 04. 13:45","title":"50 fokos furgonban hagyta kikötve a kutyát, állatkínzás a gyanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó hatósági karanténok jogalapja, így már csak ajánlhatják a fertőzötteknek, vagy a járvány sújtotta országokból érkezőknek, hogy legalább két hétig ne érintkezzenek senkivel.","shortLead":"Romániában egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó hatósági karanténok...","id":"20200705_Romaniaban_mar_nem_lehet_elrendelni_a_kotelezo_karantent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04f5b6-852f-421e-b2b9-2545839c385d","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Romaniaban_mar_nem_lehet_elrendelni_a_kotelezo_karantent","timestamp":"2020. július. 05. 10:22","title":"Romániában már nem lehet elrendelni a kötelező karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","shortLead":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","id":"20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ace2b6-68a7-48bd-8799-b521e74c1d51","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","timestamp":"2020. július. 04. 19:35","title":"Íme az ötös lottó számai - nem kevés hatossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","shortLead":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","id":"20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d7ba3d-a49c-41e9-9175-ca6aaa05d6e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","timestamp":"2020. július. 03. 15:55","title":"Nem sértik az Alaptörvényt a Moszkvából idetelepült bank kiváltságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Melyek az azonosságok és melyek a különbségek a Kádár- és az Orbán-rendszer között? Egyáltalán: rendszer-e Orbáné? Mi Orbán legnagyobb szerencséje és mi a legnagyobb kihívás, amivel most szembekerült? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Melyek az azonosságok és melyek a különbségek a Kádár- és az Orbán-rendszer között? Egyáltalán: rendszer-e Orbáné? Mi...","id":"20200704_Fulke_Orban_tudatosan_jatszik_ra_a_kadari_reflexekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a93301-52c0-4c49-96e1-12844ae629a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Fulke_Orban_tudatosan_jatszik_ra_a_kadari_reflexekre","timestamp":"2020. július. 04. 14:00","title":"Fülke: „Orbán tudatosan játszik rá a kádári reflexekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]