Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói légierő üldözte.","shortLead":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói...","id":"20200706_kokain_mexiko_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778eb5d9-f5fb-445e-b652-80f0407eb825","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_kokain_mexiko_repulogep","timestamp":"2020. július. 06. 06:40","title":"Több száz kiló kokaint találtak Mexikóban egy lángokban álló repülőgép közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551574c-3917-4d60-9963-ae4ca4735c81","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","timestamp":"2020. július. 04. 17:11","title":"Extrém UV-sugárzásra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","shortLead":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","id":"20200706_A_Tesla_forronadragja_short","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62e30f3-b589-4416-ae87-fcbfb4e84003","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_A_Tesla_forronadragja_short","timestamp":"2020. július. 06. 09:23","title":"A nyár slágere lett a Tesla forrónadrágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","shortLead":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","id":"20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d7ad55-2fbe-4e3c-adc9-b0f59b5f19fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","timestamp":"2020. július. 05. 15:27","title":"Megszökött egy elítélt az állampusztai börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MT Zrt.","category":"sport","description":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így vasárnap ő rajtolhat az élről.","shortLead":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5497c-4d9b-497a-aa42-fd24cc96a118","keywords":null,"link":"/sport/20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","timestamp":"2020. július. 04. 16:14","title":"Bottasé a szezon első pole pozíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyors volt a bezuhanás, gyors lehet a visszatérés is a kiskereskedelemben.","shortLead":"Gyors volt a bezuhanás, gyors lehet a visszatérés is a kiskereskedelemben.","id":"20200705_Meglepetes_a_boltokban_junius_vegere_visszatert_a_vasarlasi_kedv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b52e2f-6d00-46d6-b395-fb1370208f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Meglepetes_a_boltokban_junius_vegere_visszatert_a_vasarlasi_kedv","timestamp":"2020. július. 05. 09:55","title":"Meglepetés a boltokban: június végére visszatért a vásárlási kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511","c_author":"Margaritisz Szhinasz","category":"gazdasag","description":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van szükség a készségfejlesztés terén.","shortLead":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van...","id":"20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaa6d9d-121f-4e27-8600-17d62dd98000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","timestamp":"2020. július. 05. 11:25","title":"A kisvállalkozások negyede talál nehezen szakképzett munkaerőt - az EU-nak van egy megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","shortLead":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","id":"20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbba657-39ef-49f3-b9f4-6478d6e126cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","timestamp":"2020. július. 06. 08:38","title":"A Wizz Air több mint hétmilliárd forintért szállította az egészségügyi eszközöket Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]