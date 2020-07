Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: művészet, erőből, tenger, ítélet, mikrorejtély.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b027348-f9fd-4889-acfb-bb34983985d0","keywords":null,"link":"/360/20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. július. 05. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megpróbálja megmenteni a menthetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c85815-a266-4590-bbf0-cbccae5e3cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","timestamp":"2020. július. 05. 12:03","title":"Ez történt: figyelmeztetést tett közzé az Anonymous","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi Leventével és Bródy Jánossal. A Válasz Online többek között megkérdezte tőlük, mit kerestek Demeternél.","shortLead":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi...","id":"20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858a6941-14ae-460b-89a6-1b6e4b16d3c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","timestamp":"2020. július. 06. 11:05","title":"Mit keresett Szörényi és Bródy Demeter Szilárdnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","shortLead":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","id":"20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d7ad55-2fbe-4e3c-adc9-b0f59b5f19fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","timestamp":"2020. július. 05. 15:27","title":"Megszökött egy elítélt az állampusztai börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2004 óta a Sport TV közvetítette az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga mérkőzéseit. Ezek most az AERNA4-re kerülnek át. ","shortLead":"2004 óta a Sport TV közvetítette az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga mérkőzéseit. Ezek most az AERNA4-re...","id":"20200706_NFL_Network4_Arena4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0076d8b-57d6-4d96-a9a3-62c51665252a","keywords":null,"link":"/sport/20200706_NFL_Network4_Arena4","timestamp":"2020. július. 06. 12:42","title":"Új csatornán közvetítik majd az NFL-mérkőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új elnökről és az elnökségi tagokról is. ","shortLead":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új...","id":"20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24726d2-7793-4918-b071-0f30b645f062","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","timestamp":"2020. július. 05. 12:10","title":"Hétfőn szavaznak az MTA új elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de eredmény még mindig nincsen. Kozma Ákos szerint egy-egy intézkedés orvosszakmai megalapozottságát az ombudsman nem vizsgálhatja.","shortLead":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de...","id":"20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dc6552-df9a-4301-8a95-65aaeadf996e","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","timestamp":"2020. július. 06. 17:17","title":"Senki sem fordult az ombudsmanhoz azzal, hogy hazaküldték a kórházból, és ezzel jogsérelem érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","shortLead":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","id":"20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab434ab-98a0-4c40-b68e-976dbdb07e3e","keywords":null,"link":"/elet/20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","timestamp":"2020. július. 05. 17:08","title":"II. Erzsébet trónján pózolt Jeffrey Epstein barátnője és Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]