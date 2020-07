Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében.","shortLead":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében.","id":"20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad805b18-90c9-4008-a67c-033deb2e509e","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","timestamp":"2020. július. 05. 17:45","title":"Gyászmenet lesz a Bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a09074-70e9-4368-b174-0cb5af8966ba","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nagyon sok házasság megy tönkre a fel nem ismert hangulatzavarok, szorongásos problémák ördögi körei miatt – mondja Belső Nóra pszichiáter, aki legújabb könyvében az életciklusokkal járó buktatókat veszi sorra.","shortLead":"Nagyon sok házasság megy tönkre a fel nem ismert hangulatzavarok, szorongásos problémák ördögi körei miatt – mondja...","id":"202027__belso_nora_pszichiater__onreflexiorol_mamahotelrol__kapcsolati_toke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a09074-70e9-4368-b174-0cb5af8966ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880237a4-8e86-46ad-a056-dd39defe2bd8","keywords":null,"link":"/360/202027__belso_nora_pszichiater__onreflexiorol_mamahotelrol__kapcsolati_toke","timestamp":"2020. július. 06. 17:15","title":"Lehet javítani a magyarok lelki egészségén, csak akarni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), gondolja újra a koronavírussal kapcsolatos ajánlásait.","shortLead":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO...","id":"20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb441a30-605d-42a1-9452-e7594bb65d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","timestamp":"2020. július. 06. 13:03","title":"239 tudós állítja, sokkal fertőzőbb a koronavírus, mint azt a WHO gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75398ab3-6714-4206-b5b1-1fe8669bd09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 949 elemből álló Mindstorms-készlet a Lego egy különlegesebb játéka lesz: meg lehet vele tanulni kódolni.","shortLead":"A 949 elemből álló Mindstorms-készlet a Lego egy különlegesebb játéka lesz: meg lehet vele tanulni kódolni.","id":"20200706_kodolas_programozas_robotika_lego_mindstorms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75398ab3-6714-4206-b5b1-1fe8669bd09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01546e8-fcd2-4a09-b5b4-69822622c9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_kodolas_programozas_robotika_lego_mindstorms","timestamp":"2020. július. 06. 17:03","title":"Kódolást és robotikát tanító készletet ad ki Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden eddiginél stabilabb járást biztosít neki.","shortLead":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden...","id":"20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e716f-5c61-4db6-9850-5cda098105e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:33","title":"Hat centi széles \"hídon\" is képes átmenni a 90 kilogrammos olasz robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","shortLead":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","id":"20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e964ad0-12df-49b7-a04e-fcc588cc07a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","timestamp":"2020. július. 07. 06:27","title":"Kalifornia a járvány új nagy központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat, valamint egy méteres távolságot kell tartani másoktól.","shortLead":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell...","id":"20200706_ausztria_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f288b7-d68c-4bf4-bbb5-fe63e9fc9e14","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 18:52","title":"Újra szigorítanak Ausztriában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen a vásárlóinak.","shortLead":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen...","id":"20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e5fd17-d921-44df-a16d-5e5d1545420d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","timestamp":"2020. július. 05. 20:03","title":"Látványosat villantott az IKEA: ilyennek képzeli a jövő lakberendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]