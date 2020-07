Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ea6f51-aa43-4e8c-9ac4-f1b87b2cd3eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban már hallhattunk arról, hogy az Apple egy új iMacet fejleszt. A Geekbenchre felkerült referenciaértékek megerősítik ezt a hírt.","shortLead":"Korábban már hallhattunk arról, hogy az Apple egy új iMacet fejleszt. A Geekbenchre felkerült referenciaértékek...","id":"20200707_geekbench_pontszam_intel_processzoros_imac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ea6f51-aa43-4e8c-9ac4-f1b87b2cd3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643af144-04ac-4676-994b-a4a6f059720f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_geekbench_pontszam_intel_processzoros_imac","timestamp":"2020. július. 07. 10:03","title":"Kiszivárogtak egy titokzatos iMac adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3049af-e544-4656-89a4-18a6ccb26ff0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az lesz, ami biztos volt: minden marad bizonytalan.","shortLead":"Úgy tűnik, az lesz, ami biztos volt: minden marad bizonytalan.","id":"20200705_Egy_felmeres_szerint_a_HDZ_nyert_a_horvatorszagi_valasztasokon_de_nem_tud_onalloan_kormanyt_alakitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e3049af-e544-4656-89a4-18a6ccb26ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf981dac-8b65-4417-bf27-a30a2c65b4a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Egy_felmeres_szerint_a_HDZ_nyert_a_horvatorszagi_valasztasokon_de_nem_tud_onalloan_kormanyt_alakitani","timestamp":"2020. július. 05. 19:38","title":"Exit poll: a HDZ nyert a horvátországi választásokon, de nem tud önállóan kormányt alakítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","shortLead":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","id":"20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bd42a1-dc5b-48c6-989d-27d255264115","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 05:09","title":"A Covid-19-hez hasonló tünetei voltak a brazil elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése szerint. Még jövőre sem érjük el azt a szintet, ahol 2019 legvégén álltunk.","shortLead":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése...","id":"20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b248e24-575e-4a5c-9b4a-e84c330bc69e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 12:24","title":"Európai Bizottság: Annál is nagyobb lesz az idei recesszió Európában, mint amit eddig várhattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08041abb-5921-4146-841e-25ec5212cdff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság nagyteljesítményű villanymotorjai üzemanyagcellából nyerik az energiát.","shortLead":"Az újdonság nagyteljesítményű villanymotorjai üzemanyagcellából nyerik az energiát.","id":"20200707_hidrogent_kell_tankolni_a_legujabb_repulo_taxiba_cityhawk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08041abb-5921-4146-841e-25ec5212cdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752658b9-2135-4bff-ac32-c1d2fc55d015","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_hidrogent_kell_tankolni_a_legujabb_repulo_taxiba_cityhawk","timestamp":"2020. július. 07. 07:59","title":"Hidrogént kell tankolni a legújabb repülő taxiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","shortLead":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","id":"20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a9eea-701d-4291-a229-483df4598694","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","timestamp":"2020. július. 07. 09:06","title":"Elvitte az árvíz a frissen megépített 666 milliós bicikliutat Putnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség egyáltalán nem nevetséges. Paradox módon azonban mégis a humor, a könnyedség segíthet az ilyen helyzetekben.","shortLead":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség...","id":"20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f62a7-82f2-47b6-aae2-6efc5283ec0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. július. 05. 19:15","title":"Hogyan segíthet a humor, ha elérjük határainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","shortLead":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","id":"20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1254ce0-13a7-4216-81cd-2269fe5a7536","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","timestamp":"2020. július. 06. 20:35","title":"Feloszlatta magát a mohácsi képviselő-testület, időközi választás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]