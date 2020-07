Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","shortLead":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","id":"20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830526ac-586c-427b-9548-751aa00cc426","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","timestamp":"2020. július. 06. 21:33","title":"Olaszország szigorítja a határellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","id":"20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1a4b52-5782-4e47-82c5-780f204ed937","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","timestamp":"2020. július. 06. 20:03","title":"Remek fotók készültek a hónapok óta várt NEOWISE-üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész tudja, miről beszél, maga is koronavírusos volt.","shortLead":"A színész tudja, miről beszél, maga is koronavírusos volt.","id":"20200707_Tom_Hanks_maszk_koronavrus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8709df3-4a1a-413b-8b49-4656714d6faf","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Tom_Hanks_maszk_koronavrus","timestamp":"2020. július. 07. 16:02","title":"Tom Hanks nem tiszteli azokat, akik nem viselnek maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","shortLead":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","id":"20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3fde9-6deb-4ca2-a091-624e2902513d","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","timestamp":"2020. július. 06. 14:36","title":"Pánikgombbal riaszthatják a tanárok az iskolarendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","shortLead":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","id":"20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef69229-470d-4a34-a084-4a0d3e0316e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","timestamp":"2020. július. 07. 11:47","title":"12 éves pilóta Michelisz magyar versenycsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés segített.","shortLead":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés...","id":"20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a1a398-8c12-445c-85d8-6360a07c7643","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2020. július. 07. 19:03","title":"112 napig volt műtüdőn egy koronavírusos beteg, sikerült megmenteni az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a09074-70e9-4368-b174-0cb5af8966ba","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nagyon sok házasság megy tönkre a fel nem ismert hangulatzavarok, szorongásos problémák ördögi körei miatt – mondja Belső Nóra pszichiáter, aki legújabb könyvében az életciklusokkal járó buktatókat veszi sorra.","shortLead":"Nagyon sok házasság megy tönkre a fel nem ismert hangulatzavarok, szorongásos problémák ördögi körei miatt – mondja...","id":"202027__belso_nora_pszichiater__onreflexiorol_mamahotelrol__kapcsolati_toke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a09074-70e9-4368-b174-0cb5af8966ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880237a4-8e86-46ad-a056-dd39defe2bd8","keywords":null,"link":"/360/202027__belso_nora_pszichiater__onreflexiorol_mamahotelrol__kapcsolati_toke","timestamp":"2020. július. 06. 17:15","title":"Lehet javítani a magyarok lelki egészségén, csak akarni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","shortLead":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","id":"20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a2ed5-5518-40ef-908c-8c09eba077a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","timestamp":"2020. július. 06. 20:51","title":"Meghalt a világ egyik leghíresebb sziámi ikerpárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]