Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országos tiszti főorvos szerint egyre kevesebb tesztet végeznek az országban.","shortLead":"A volt országos tiszti főorvos szerint egyre kevesebb tesztet végeznek az országban.","id":"20200709_Karantenban_koronavirus_Falus_Ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2818d13d-3ee0-4ab3-9345-de4f1bba85ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Karantenban_koronavirus_Falus_Ferenc","timestamp":"2020. július. 09. 07:42","title":"Falus Ferenc: Újra nőtt a karanténban lévők száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberi erőforrások minisztere bejelentette, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere bejelentette, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre.","id":"20200710_kasler_miklos_arpad_haz_dinasztia_afganisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7512c1-bea1-42dd-8060-88b09bcdf8af","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_kasler_miklos_arpad_haz_dinasztia_afganisztan","timestamp":"2020. július. 10. 15:43","title":"Kásler: Az Árpád-házi dinasztia 4500 éve, a mai Afganisztánban alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","shortLead":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","id":"20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111b2c6b-5bc3-4bc9-9b15-8c567043a339","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","timestamp":"2020. július. 09. 06:13","title":"Anyjával közösen futtatta élettársát egy férfi Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38846c8-0f34-49c5-b879-65672c4c76bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vonat egyszerűen megborotválta a kocsija elejét.","shortLead":"A vonat egyszerűen megborotválta a kocsija elejét.","id":"20200709_Ugy_tunik_ez_az_autos_tul_kozel_allt_meg_a_vasuti_sinhez__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38846c8-0f34-49c5-b879-65672c4c76bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34022bb6-0c2e-4edf-b4ae-77dee2a0e8be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Ugy_tunik_ez_az_autos_tul_kozel_allt_meg_a_vasuti_sinhez__video","timestamp":"2020. július. 09. 14:10","title":"Úgy tűnik, ez az autós túl közel állt meg a vasúti sínhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr beleszólást, a belső ellenzéket pedig a vártnál is drasztikusabb nemzetbiztonsági törvénnyel kényszeríti megadásra.","shortLead":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr...","id":"202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82404d-d626-4ed6-a837-2d2a961ca86b","keywords":null,"link":"/360/202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Peking megüzente: Hongkong az övé, és nem érdekli mások véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d35d4b0-80f5-41de-b6af-a57a3e1c24a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen kis lyukakba is beférkőzik az ellenség, de éberék résen vannak.","shortLead":"Egészen kis lyukakba is beférkőzik az ellenség, de éberék résen vannak.","id":"20200710_Postafiokban_lakik_a_24hu_ujsagiroja__hazudta_a_Hir_TV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d35d4b0-80f5-41de-b6af-a57a3e1c24a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab30d070-3487-4f23-b173-e34e6a17485d","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Postafiokban_lakik_a_24hu_ujsagiroja__hazudta_a_Hir_TV","timestamp":"2020. július. 10. 07:43","title":"Postafiókban lakik a 24.hu újságírója – hazudta a Hír Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","shortLead":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","id":"20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a744ab-d5a1-4af0-a3e5-9c40c9491e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","timestamp":"2020. július. 09. 13:03","title":"Nagyszerű hírek érkeztek egy magyarok által fejlesztett koronavírus-gyógyszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","shortLead":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","id":"20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25f166-4964-43d1-b4e0-8dba04057ed8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","timestamp":"2020. július. 09. 11:16","title":"Burkolt reklám miatt kapott bírságot a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]