[{"available":true,"c_guid":"735fb626-4d46-4678-9774-3ebb4c173a24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvostársadalom férfidominanciájáról, valamint a hálapénz felszámolásáról beszélt egy interjúban a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke. A MOK új, reformokra nyitott vezetése szerint egy kezdő orvos fizetését majdnem a háromszorosával kéne megemelni.","shortLead":"Az orvostársadalom férfidominanciájáról, valamint a hálapénz felszámolásáról beszélt egy interjúban a Magyar Orvosi...","id":"20200708_Lenard_Rita_A_halapenz_a_felelem_bere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735fb626-4d46-4678-9774-3ebb4c173a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3f3196-858c-41b7-8a01-db397246c3d8","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Lenard_Rita_A_halapenz_a_felelem_bere","timestamp":"2020. július. 08. 15:33","title":"Lénárd Rita: A hálapénz a félelem bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés a jegybank szerint csökkentette a vírus terjedésének kockázatát, de más okból is jól jött.\r

","shortLead":"Az intézkedés a jegybank szerint csökkentette a vírus terjedésének kockázatát, de más okból is jól jött.\r

","id":"20200709_mnb_15_ezer_forint_kartyas_fizetes_pin_kod_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30c3bf-7d65-41c4-8751-9047c7f6d1a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_mnb_15_ezer_forint_kartyas_fizetes_pin_kod_nelkul","timestamp":"2020. július. 09. 13:29","title":"Az MNB megtartaná a 15 ezres értékhatárig a PIN-kód nélküli vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d56339b5-18cf-4c49-bf57-f65274873226","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők szerint 10 százalékkal sikerült növelni a Snapdragon 865+ teljesítményét az elődhöz képest.","shortLead":"A fejlesztők szerint 10 százalékkal sikerült növelni a Snapdragon 865+ teljesítményét az elődhöz képest.","id":"20200708_qualcomm_snapdragon_865_plus_proceszor_bemutatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d56339b5-18cf-4c49-bf57-f65274873226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffdcf76-c540-4b3c-b6f3-012d386975c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_qualcomm_snapdragon_865_plus_proceszor_bemutatasa","timestamp":"2020. július. 08. 17:03","title":"Megérkezett a Qualcomm eddigi legerősebb processzora, a Snapdragon 865+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e1e66-b8a6-44c2-b1f1-98edb41595d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nagyon közel áll ahhoz az Activision mobilos részlege, hogy kiadjon egy mobilokra készült Crash Bandicoot játékot.","shortLead":"A jelek szerint már nagyon közel áll ahhoz az Activision mobilos részlege, hogy kiadjon egy mobilokra készült Crash...","id":"20200710_crash_bandicoot_on_the_run_mobilos_jatek_elozetes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69e1e66-b8a6-44c2-b1f1-98edb41595d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c27426f-9dd0-4956-9cad-d716dc89f450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_crash_bandicoot_on_the_run_mobilos_jatek_elozetes_video","timestamp":"2020. július. 10. 09:33","title":"Megjött az első videó: ilyen lesz az egyik legjobb playstationös játék mobilos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","shortLead":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","id":"20200709_Simon_Gabor_buntetoper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff517b-9767-4f38-af73-d6138e2eb859","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Simon_Gabor_buntetoper","timestamp":"2020. július. 09. 12:47","title":"Újraindult Simon Gábor büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint összebeszéltek a kereskedőkkel, és naponta akár több százezer forintot is zsebre tettek soron kívüli vizsgáztatásért vagy azért, hogy szemet hunytak szabálytalanságok felett.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint összebeszéltek a kereskedőkkel, és naponta akár több százezer forintot is zsebre tettek...","id":"20200709_muszaki_vizsga_vizsgabiztos_mozaik_utca_korrupcio_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e38403-ca4a-4ae8-a766-8fc3d6e6feff","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_muszaki_vizsga_vizsgabiztos_mozaik_utca_korrupcio_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 09. 17:44","title":"Tizenegy műszaki vizsgabiztost tartóztattak le a Mozaik utcai ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szárnyal tovább a Homlok Építő Zrt.","shortLead":"Szárnyal tovább a Homlok Építő Zrt.","id":"20200709_osztalek_homlok_epito_zrt_homlok_zsolt_meszaros_agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2de607b-72d8-4210-9e8b-487333194bf3","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_osztalek_homlok_epito_zrt_homlok_zsolt_meszaros_agnes","timestamp":"2020. július. 09. 10:51","title":"200 milliós osztalékot hozott Mészáros lányának férjével közös cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7505426c-e671-46a4-908e-a04a750c266a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyzet és az utasok élelmiszert vittek az Amazonas térség rászoruló közösségeinek. Mind a heten meghaltak.","shortLead":"A személyzet és az utasok élelmiszert vittek az Amazonas térség rászoruló közösségeinek. Mind a heten meghaltak.","id":"20200709_Lezuhant_egy_perui_katonai_helikopter_nem_voltak_tulelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7505426c-e671-46a4-908e-a04a750c266a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d09253a-ad26-48e1-88c5-e375a50f584a","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_Lezuhant_egy_perui_katonai_helikopter_nem_voltak_tulelok","timestamp":"2020. július. 09. 05:17","title":"Lezuhant egy perui katonai helikopter, nem voltak túlélők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]