[{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan Mario-játékért. A nyertes kiléte nem ismert.","shortLead":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan...","id":"20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145dbe7f-e22d-409f-8b54-37763dd2cd1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","timestamp":"2020. július. 13. 10:03","title":"36 millióért vásárolt meg valaki egy aukción egy bontatlan Super Mario játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","shortLead":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","id":"202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030f3a31-753c-4dc1-b7be-8a122b54b451","keywords":null,"link":"/360/202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","timestamp":"2020. július. 13. 12:00","title":"Két milliárdos helyett már csak egy viszi a milliárdos céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","shortLead":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","id":"20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec76410-281d-4f7e-b15e-c5c315ea8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","timestamp":"2020. július. 13. 18:25","title":"Második nekifutásra megkaptuk az érdemi válaszokat az új szabályokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebook állítása szerint mindent megtesz, hogy kiszűrje a terrorista anyagokat a közösségi oldalról, az Iszlám Állam megtalálta a módját, hogy láthatatlan maradjon a szolgáltatáson és hatékonyan terjessze propagandáját – áll egy új jelentésben.","shortLead":"Bár a Facebook állítása szerint mindent megtesz, hogy kiszűrje a terrorista anyagokat a közösségi oldalról, az Iszlám...","id":"20200713_iszlam_allam_terroristak_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beba4f3f-7907-4d38-af31-34894abb4a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_iszlam_allam_terroristak_facebook","timestamp":"2020. július. 13. 19:03","title":"Az Iszlám Állam egyre nagyobb gondot okoz a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma Aktuálnak erre is van válasza: egy meghökkentő esetet dolgoznak fel, kellően fekete humorral. ","shortLead":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma...","id":"20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e0f5be-d2d7-46a6-acb5-3e906db51711","keywords":null,"link":"/360/20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. július. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A hamvak szétszórása után itt az ejtőernyős temetés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről címe között. Ulickaja tud erről, azt mondta, a filmnek és a könyvnek a lényeget tekintve sok köze van egymáshoz.","shortLead":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas...","id":"202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9164f82e-7df8-4932-8880-1271fe861ed3","keywords":null,"link":"/360/202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","timestamp":"2020. július. 13. 17:00","title":"Ulickaja a lélek testéről írt, könyvét a Testről és lélekről főszereplője fordította ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta az Útinform.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta...","id":"20200712_Orias_torlodas_az_M0on","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0f02c-3e9e-4aeb-aa2f-37a189053f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200712_Orias_torlodas_az_M0on","timestamp":"2020. július. 12. 15:47","title":"Óriás torlódás az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]