Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat. Kormányinfó.","shortLead":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat...","id":"20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c42025-9be9-40b0-bee5-839207d1a761","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","timestamp":"2020. július. 16. 10:22","title":"Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok.","shortLead":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes...","id":"20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373997f-070e-4758-94ba-2ecf4feaf815","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","timestamp":"2020. július. 15. 07:25","title":"Pikó: Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három hónap szünet után járnak ismét a brit légitársaság gépei.","shortLead":"Három hónap szünet után járnak ismét a brit légitársaság gépei.","id":"20200716_British_Airways_Budapest_London","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79407edd-ae2b-4799-990f-0999b787e213","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_British_Airways_Budapest_London","timestamp":"2020. július. 16. 18:21","title":"Újra közlekednek a British Airways járatai Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","shortLead":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","id":"20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d4371-e27c-4baa-a9bd-9767c6fe3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","timestamp":"2020. július. 15. 15:20","title":"A Nagykörút újabb részén nyit kerékpársávot a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosított a rendeleten a kormány.","shortLead":"Módosított a rendeleten a kormány.","id":"20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e695bc-ad76-4b2e-a3f8-70525528cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","timestamp":"2020. július. 16. 08:52","title":"Utazási korlátozások: országokon belül is megkülönböztethetnek területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol sok ember tartózkodik együtt, a vírus fertőzőképes marad.","shortLead":"Ahol sok ember tartózkodik együtt, a vírus fertőzőképes marad.","id":"20200716_merkely_bela_koronavirus_jarvany_maszk_zart_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9778a-c102-40ee-b741-70c27ec6fbb9","keywords":null,"link":"/elet/20200716_merkely_bela_koronavirus_jarvany_maszk_zart_ter","timestamp":"2020. július. 16. 09:38","title":"Merkely szerint zárt térben újra maszkot kellene hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","id":"202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e8eb-17ea-4085-aa95-366f0dc88d81","keywords":null,"link":"/360/202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","timestamp":"2020. július. 16. 12:00","title":"Mészáros gyűjti a vasat és a fémet a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]