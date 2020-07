Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb elhunyt.","shortLead":"Nincs újabb elhunyt.","id":"20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba8ee2c-434f-44fd-81c0-b1c1bdd589e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6da37cc-d436-47d3-acc0-bb446607ae43","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Koronavirus_16_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 16. 08:47","title":"Koronavírus: 16 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Felmentést kaptak a frissen bevezetett, szigorúbb belépési szabályok alól a Magyarországon rendezendő nemzetközi sportesemények résztvevői: a járvány szempontjából legveszélyesebb, piros kategóriába sorolt országokból is korlátozás nélkül beléphetnek. Összeszedtük, milyen versenyekre érkezők mentesülnek a karanténkötelezettség alól. ","shortLead":"Felmentést kaptak a frissen bevezetett, szigorúbb belépési szabályok alól a Magyarországon rendezendő nemzetközi...","id":"20200715_koronavirus_jarvany_magyarorszag_karanten_teszt_nemzetkozi_sportesemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3793795-c9da-4e35-92c4-46bd81da6835","keywords":null,"link":"/sport/20200715_koronavirus_jarvany_magyarorszag_karanten_teszt_nemzetkozi_sportesemeny","timestamp":"2020. július. 15. 20:00","title":"A legpirosabb országokból is simán beengedjük a sportolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremóniáról videó is készült.","shortLead":"A ceremóniáról videó is készült.","id":"20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad56497-136d-4a08-b489-0732d2b20a65","keywords":null,"link":"/elet/20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","timestamp":"2020. július. 17. 17:41","title":"II. Erzsébet lovaggá ütötte a veteránt, aki sétálással gyűjtött milliókat a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e880de1-3f21-4180-bc8b-44dbbabc5966","c_author":"HVG","category":"360","description":"Számára jól ismert terepen vág bele új üzletbe Orbán Viktor milliárdos veje.","shortLead":"Számára jól ismert terepen vág bele új üzletbe Orbán Viktor milliárdos veje.","id":"202029_tusculanum_hegyvidek_tiborcz_szonoki_magaslatokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e880de1-3f21-4180-bc8b-44dbbabc5966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c00398b-190f-41ff-85c5-f4b8f43f45a8","keywords":null,"link":"/360/202029_tusculanum_hegyvidek_tiborcz_szonoki_magaslatokban","timestamp":"2020. július. 17. 12:00","title":"A \"sufnis\" irodaház címére jegyezték be Tiborcz István legújabb új cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik, és bosszúval fenyegetőzik.\r

","shortLead":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik...","id":"202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0b39f-4e50-46c7-ab94-36a1750e7166","keywords":null,"link":"/360/202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","timestamp":"2020. július. 17. 16:30","title":"Rejtélyes iráni tüzek és robbanások - Izrael és az USA kockázatos játékba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg beletett. Igaz, sose volt igazi alap, inkább csak annak felcímkézett zárolások. És sose volt gazdaságvédelmi, legfeljebb annyira, amennyire bármilyen, bármire elköltött forint védi a gazdaságot.","shortLead":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg...","id":"20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba038933-f39d-403f-991f-f6b2ee5342fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 16. 06:30","title":"A kormány nagy bűvészmutatványa: a „gazdaságvédelmi” „alap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (HU) és a New York-i Mount Sinai Egészségközpont szakemberei.","shortLead":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi...","id":"20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be259c55-2039-45bb-9d9d-d0f4eb439ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","timestamp":"2020. július. 15. 19:03","title":"Találtak egy gyógyszert, ami 5 nap alatt eltüntetheti a koronavírust a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár le is állhatnak a szerveink. ","shortLead":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár...","id":"20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd0368b-990a-4ee7-97d4-ae192a98c724","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 17. 13:13","title":"Végzetesen forróak lesznek a nyarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]