A Mercedes elég alaposan átdolgozta legkisebb szabadidő-autóját, amely mostanra már nem csak szimplán az A-osztály megemelt változata, igen-igen szűkös hátsó helytérrel. A legfontosabb változás, hogy sokkal tágasabb lett a GLA, miközben pár centivel még rövidebb is, mint elődje. Az új modell 4,41 méteres, ami klasszikusan kompakt méret, ám 10 centivel magasabb lett, mint a korábbi generáció volt, és kapott egy hosszanti irányban is mozgatható hátsó üléssort is, így pedig használhatósága jelentősen javult.

Persze a Mercedes teljes modellpalettáját tekintve talán nem ez lesz a legizgalmasabb darab, ahogy terepre való autónak sem igazán tűnik. A lényeg maradt az, ami volt: egyszerűen könnyebb beleülni egy átlagos autónál magasabb üléspozíciójú járműbe, amiből ráadásul valamennyivel jobban át is lehet látni a forgalmat. Sokan a várost is dzsungelnek tekintik, számtalan akadállyal, ahol a padkák és a többi autós is sokszor jelent fenyegetést, ezek miatt pedig még akkor is jobb nekik egy nagyobb autóban ülni, ha tulajdonképpen nem is nagyobb, csak úgy érzik.

Az ilyen pszeudoterepjárók kategóriája mára a legnépszerűbb szegmens a piacon, és a Mercedes nagyon jól átgondoltan fejlesztette tovább ebbe az irányba az első generációs GLA-t. A kabintérben például ügyes megoldás a 14 centiméteres úton mozgatható hátsó üléssor, amelyeket sínen lehet előre-hátra csúsztatni. A csomagtér, amely egyébként alapból 435 literes, vagyis 14 literrel meghaladja az előző generációét, e megoldással pillanatok alatt kaphat jelentős extra helyet. Vagy éppen másik irányba csúsztatva, kényelmesebb üléshelyet tud kínálni és családi autóként is értelmezhető a modell.

Ezzel együtt egy városias karakterű autóról beszélünk. Nem csoda, hiszen SUV-nak ott van a kicsivel nagyobb formában már hétüléses változatot is kínáló Mercedes GLB. (Ami nem mellesleg talán a leginkább elgondolkodtató alternatívát jelenti a GLA-val szemben ebben az osztályban.)

A GLA nem olyan sportos, mint egy BMW X1-es, annak ellenére sem, hogy itt is igényes független kerékfelfüggesztés teszi a dolgát a kocsi alatt. De GLA esetében inkább minden a komfortról szól, nem arról a kihívásról, hogy minél sportosabban vezessünk. Annak sincs igazán jelentősége, hogy csak elsőkerék-hajtású, mert számtalan statisztika támasztja alá, hogy a legtöbben ilyen autókkal aszfaltúton kívül nem járnak sehova.

Digitális majális

A lényeg, hogy a GLA-ban is megkapja azt a tulajdonos, amiben most a Mercedes a legjobb. Például a sokszor etalonként felhozott MBUX infotainment-rendszert, ami a legegyértelműbb bizonyítéka annak, mire lehet képes a digitális technológia egy autóban: hangvezérlés, virtuális/kiterjesztett valósággal operáló navigáció, jókora HD érintőképernyők temérdek információval. Ezt a milliónyi funkciót a „Hey Mercedes!” vezényszóval illik elérni, ami praktikusabb is így, a virtuális asszisztens hangvezérlésével, mint gombokon zongorázni. Beállítani a navigációt, a rádióállomásokat, megtudni a hatótávot – sok-sok mindent kérhetünk a kedves hangú asszisztenstől.

A Mercedes digitális előnye jól érzékelhető a kormánykeréken is. Érintőfelületek vannak a két oldalon, amelyek egyike a vezető előtti képernyőt vezérli, míg a másik a középkonzolét. Elsőre talán ijesztő a Forma-1-es pilóták stílusában zongorázni a funkciók között, de valójában elég hamar meg lehet tanulni és szokni.

Ügyes funkció a GLA-ban a dedikált „kocsimosás gomb” is, amit máshol még nem láttunk: benyomása után az autó becsukja a tükröket vagy nyitva lévő ablakokat, az esősszenzor viszont ilyenkor nem kapcsolja be a szélvédőlapátokat, ellenben az automatika a légkondit például belső keringetésre állítja.

Motor, váltó, dinamika

Az 1950 köbcentis dízelmotor, ami a GLA 200d modellben van, 150 lóerővel és 320 Nm-es nyomatékkal, tesztünk során nagyon úgy tűnt, hogy tökéletesen elég minden élethelyzetre. Energikus, a teljesítménye pedig annyi, hogy 8,6 másodperc alatt elérjük vele a 100 km/h-s tempót. A dupla tengelykapcsolós váltóval csak néha tűnik lustának az autó, de a napi rutinban nagyon harmonikus az egész hajtáslánc. Meglehetősen szimpatikus a 6 liter körüli fogyasztási érték is, amennyivel a dízel GLA 200d elvolt. A menet közbeni zajkomfort pedig olyan jó, hogy mindent egybevéve egyáltalán nem fárasztó az autózás. Csendes, kényelmes és jól is megy ez az autó.

Az új GLA elég szép előrelépést jelent az elődjéhez képest, különösen a kabintér technológiája szempontjából, ráadásul el is tér a hasonló társaitól: a BMW X1 már koros modell, az Audi Q3 pedig némileg más stílus. A GLA 200d 12,1 millió forintról indul, az extrákkal megtömött tesztautóért pedig már 16,7 milliót kérnek. Az igazán izgalmas darab azonban ebből a modellből is a hamarosan érkező plug-in lesz - 61 kilométeres tisztán elektromos hatótávval. Ezzel ugyanis megint csak egy újabb piac nyílik majd meg a GLA-nak.

