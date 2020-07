Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A híd 137 méter hosszú és 4,9 méter széles lesz.","shortLead":"A híd 137 méter hosszú és 4,9 méter széles lesz.","id":"20200721_Gyalogoskerekparos_hid_epul_Magyarorszag_es_Szlovakia_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fec2e3-7106-4363-9b48-ad42ebb5ccd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Gyalogoskerekparos_hid_epul_Magyarorszag_es_Szlovakia_kozott","timestamp":"2020. július. 21. 07:55","title":"Gyalogos-kerékpáros híd épül Magyarország és Szlovákia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Momentum kispesti képviselője azt állítja, a polgármester szerint csak véletlenül jelentették fel. Gajda Péter szerint ő nem mondott ilyet.","shortLead":"A Momentum kispesti képviselője azt állítja, a polgármester szerint csak véletlenül jelentették fel. Gajda Péter...","id":"20200720_feljelentes_momentum_kispest_kranitz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57616940-2a8e-4ee2-97b9-787151729e73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_feljelentes_momentum_kispest_kranitz","timestamp":"2020. július. 20. 10:11","title":"Véletlenül jelentették fel a Momentum kispesti képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Palkovics László miniszter felajánlotta a lehetőséget.","shortLead":"Palkovics László miniszter felajánlotta a lehetőséget.","id":"20200720_Ha_szukseg_van_ra_meg_egy_Forma1es_futamot_rendezhetnek_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df8bd1a-1f40-424c-a819-f9e0454a167e","keywords":null,"link":"/sport/20200720_Ha_szukseg_van_ra_meg_egy_Forma1es_futamot_rendezhetnek_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 20. 11:16","title":"Ha szükség van rá, még egy Forma–1-es futamot rendezhetnek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbaed8e-590e-4e1c-bca6-865fee7347f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azzal, hogy többé nem lesz elérhető az androidos felhasználók számára, a Dark Sky app igazi űrt hagy maga után. Ezt igyekszik most kitölteni az AccuWeather.","shortLead":"Azzal, hogy többé nem lesz elérhető az androidos felhasználók számára, a Dark Sky app igazi űrt hagy maga után. Ezt...","id":"20200720_accuweather_dark_sky_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbaed8e-590e-4e1c-bca6-865fee7347f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee684d58-7325-4fbf-9052-ffb27b13c8f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_accuweather_dark_sky_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. július. 20. 16:03","title":"Régóta vágyott funkció került az AccuWeatherbe, nem véletlenül ismerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délután rajtolt el a 35. Magyar Nagydíj, amelyet a brit Lewis Hamilton nyert, beállítva Michael Schumacher egyik nagy rekordját. A brit a második az F1 történetében, aki egy pályán nyolcszor tudott nyerni.","shortLead":"Vasárnap délután rajtolt el a 35. Magyar Nagydíj, amelyet a brit Lewis Hamilton nyert, beállítva Michael Schumacher...","id":"20200719_Hamilton_nyert_a_Hungaroringen_es_utolerte_Schumachert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9201273-5dc2-4381-81bf-ac33fe43281e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Hamilton_nyert_a_Hungaroringen_es_utolerte_Schumachert","timestamp":"2020. július. 19. 16:56","title":"Hamilton nyert a Hungaroringen és utolérte Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a931ea5-2386-4392-96e5-03df5728bde9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti alanyoknál kialakította a vírussal szembeni védelmet az Oxford Egyetem és az AstraZeneca közös fejlesztésében készülő oltóanyaga.","shortLead":"A kísérleti alanyoknál kialakította a vírussal szembeni védelmet az Oxford Egyetem és az AstraZeneca közös...","id":"20200720_oxford_astrazeneca_oltas_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a931ea5-2386-4392-96e5-03df5728bde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7eed76-65cb-4f11-b975-04f494285163","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_oxford_astrazeneca_oltas_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 16:09","title":"Sikeresen tesztelték embereken a brit koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik az iparágat.","shortLead":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik...","id":"20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a103ba4f-ea67-4f01-8127-8c31f575ef31","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","timestamp":"2020. július. 20. 19:39","title":"Demeter Szilárd 5 milliárdos csomaggal mentené meg a zeneipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó újhazafiaknak. De manapság is ismerős lehet, ahogy az 1934-es első kiadása után nyolc évvel agresszív antiszemita támadássorozat indult a sajtóban a tragikus sorsú író azóta klasszikussá érett műve ellen.","shortLead":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó...","id":"202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000f9979-62da-4b2e-8864-f20e189c6175","keywords":null,"link":"/360/202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","timestamp":"2020. július. 19. 12:00","title":"Zsidózás és könyvbezúzás: a magyar irodalomtörténet egyik szégyenteljes fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]