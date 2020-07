Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében levetette magáról a jogállami béklyókat, és saját ízlésére formálta Magyarországot. Sok fontos, s pár kevésbé jelentős, de nagyon is jellemző mutató felhasználásával készítettünk infografikát, hogy lássuk, mik a tények a sikerpropaganda mögött.","shortLead":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében...","id":"20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534fafcd-4755-407e-a9ec-bff7c989a411","keywords":null,"link":"/360/20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","timestamp":"2020. július. 22. 19:00","title":"Orbán évtizede számokban - államadósság-fortély, médiacselek, bevándorlók és más trükkök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","shortLead":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","id":"20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2f3e9a-58c9-45d5-ba0b-a5c0311f43b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","timestamp":"2020. július. 22. 09:32","title":"Közel húszmilliós kárt okozott két gyermek egy sanghaji múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szinte az összes jelentősebb lap beszámolt a legnagyobb magyar hírportál főszerkesztőjének eltávolításáról. Nem sok jót jósolnak a magyar sajtószabadságnak. ","shortLead":"Szinte az összes jelentősebb lap beszámolt a legnagyobb magyar hírportál főszerkesztőjének eltávolításáról. Nem sok jót...","id":"20200723_A_foszerkeszto_kirugasa_utan_ujra_a_vilagsajto_cimlapjain_az_Index_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea904219-0363-4b77-a8a4-c1926345a314","keywords":null,"link":"/360/20200723_A_foszerkeszto_kirugasa_utan_ujra_a_vilagsajto_cimlapjain_az_Index_ugye","timestamp":"2020. július. 23. 08:30","title":"A főszerkesztő kirúgása után újra a világ címlapjain az Index ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","shortLead":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","id":"20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe128cb2-3f79-4ac6-914a-94a0188bcd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","timestamp":"2020. július. 23. 04:20","title":"Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy vállalat által megszerezhető legnagyobb támogatás 3 milliárd forint.","shortLead":"Az egy vállalat által megszerezhető legnagyobb támogatás 3 milliárd forint.","id":"20200721_kormany_tamogatas_szijjarto_peter_magyar_cegek_export_gyarepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a66acb-9f52-44c6-a5bc-04224259eef1","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_kormany_tamogatas_szijjarto_peter_magyar_cegek_export_gyarepites","timestamp":"2020. július. 21. 19:30","title":"Külföldi gyárépítésékre ad pénzt a kormány magyar cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte várhatók zivatarok.","shortLead":"Országszerte várhatók zivatarok.","id":"20200721_idojaras_jelentes_julius_22_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb783bb-28a3-4848-950d-eb3eb0a9ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_idojaras_jelentes_julius_22_zivatar","timestamp":"2020. július. 21. 21:59","title":"Szerdán ne menjen el otthonról esernyő nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 11 millió forintot nem jelentettek be, a vád szerint ennyivel tartoznak Minnesota államnak.","shortLead":"Több mint 11 millió forintot nem jelentettek be, a vád szerint ennyivel tartoznak Minnesota államnak.","id":"20200723_Adoscsalassal_is_vadoljak_a_George_Floyd_nyakan_terdelo_rendort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2363c9a8-9f06-4a4f-9ac1-6f8b2b58fa3f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Adoscsalassal_is_vadoljak_a_George_Floyd_nyakan_terdelo_rendort","timestamp":"2020. július. 23. 08:00","title":"Adóscsalással is vádolják a George Floyd nyakán térdelő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","shortLead":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","id":"20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f79040-d73c-4743-8f66-13ad65e43278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","timestamp":"2020. július. 23. 10:03","title":"Kína is elindult, hogy meghódítsa a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]