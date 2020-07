Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően csak az emelkedést tapasztalták, a beszakadó felvásárlási árakat nem. A jó hír az, hogy valószínűleg drágább már nem lesz a sertéshús, igaz, olcsóbb sem.","shortLead":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően...","id":"20200724_serteshus_covid_asp_sertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a3096d-45ca-4a50-b230-76543d769e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_serteshus_covid_asp_sertes","timestamp":"2020. július. 24. 06:17","title":"Két járvány is ráncigálja a sertés árát, de olcsóbb aligha lesz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Már az Unokáink sem fogják látnit sem látni – a harminc évet megért televíziós műsor 2010 után éppúgy eltűnt, mint számos értékes építészeti emlék. Ráday Mihály a városvédő civilek mellőzését is fájlalja.","shortLead":"Már az Unokáink sem fogják látnit sem látni – a harminc évet megért televíziós műsor 2010 után éppúgy eltűnt, mint...","id":"202030__raday_mihaly__varosvedelem_azatkosban_es_anerben__hova_lett_alandzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba96a8a8-dbbe-46e5-b2d9-249a64f1aa33","keywords":null,"link":"/360/202030__raday_mihaly__varosvedelem_azatkosban_es_anerben__hova_lett_alandzsa","timestamp":"2020. július. 23. 14:30","title":"Ráday Mihály: \"A pénz diktál, meg a szalagátvágási mánia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok...","id":"20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b7c90-287a-4874-bb70-5e98b0b550e4","keywords":null,"link":"/360/20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","timestamp":"2020. július. 24. 08:00","title":"Radar360: Szijjártót az Indexről kérdezték, közben újabb újságírók mondhatnak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fél életét edzőtáborokban és öltözőkben töltötte a miniszterelnök saját bevallása szerint, így voltak praktikái, hogyan kell egy maratoni EU-s költségvetési tárgyalást kibírni. De ellenfeleit nem győzte le, szerinte vannak, akik „gyűlölnek minket” és újra meg fogják támadni hazánkat.","shortLead":"A fél életét edzőtáborokban és öltözőkben töltötte a miniszterelnök saját bevallása szerint, így voltak praktikái...","id":"20200724_Orban_Ezeket_a_libernyakokat_elviszem_a_hatamon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc184e-dafe-449f-abc2-d8761a0b64a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Orban_Ezeket_a_libernyakokat_elviszem_a_hatamon","timestamp":"2020. július. 24. 07:44","title":"Orbán: Ezeket a libernyákokat elviszem a hátamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","shortLead":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","id":"20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ba3ad-80ba-4b23-978b-203db092eea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. július. 23. 05:50","title":"Nagyobb bajban van az autóipar, mint azt az elemzők gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","shortLead":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","id":"20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a5d2ae-7883-49d1-aedd-c15dae92b928","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","timestamp":"2020. július. 23. 21:56","title":"Űrfegyverkezéssel vádolja London és Washington az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle Csillagflotta emblémájára. Most elkészült az újabb, de mintha ez is ismerős lenne.","shortLead":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle...","id":"20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a829f-e36a-42c3-a9f4-ffba74d7b8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 23. 13:03","title":"Megmutatták az űrhaderő új logóját, valószínűleg önnek is ismerős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ac4f97-713e-454b-88fa-c2e287963ea4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden odautazó turistának fizet a kormány, ha az országban kapja el a koronavírust.","shortLead":"Minden odautazó turistának fizet a kormány, ha az országban kapja el a koronavírust.","id":"20200722_Elkapta_Uzbegisztanban_a_koronavirust_3000_dollar_uti_a_markat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ac4f97-713e-454b-88fa-c2e287963ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391afa6d-bbf3-4103-a61a-e5520b72c45e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Elkapta_Uzbegisztanban_a_koronavirust_3000_dollar_uti_a_markat","timestamp":"2020. július. 22. 13:33","title":"Üzbegisztánban kapta el a koronavírust? 3000 dollár üti a markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]