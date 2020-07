Már nem reménykedik abban a Formula–1 vezetése, hogy meg lehet tartani az amerikai kontinensre erre az évre – október 23-ra, 30-ra és november 13-ra – tervezett futamokat. A járványügyi adatok szerint az Egyesült Államokban, Mexikóban és Brazíliában is folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, ezért a három ország egy-egy nagydíját törölték a versenynaptárból.

E futamok helyett három európai versenyt szándékoznak megtartani:

a németországi Nürburgringen,

az olaszországi Imolában és

a portugáliai Portimao pályáján, ahol eddig még nem rendeztek F1-es nagydíjat.

Korábban arról is szó volt, hogy az eredetileg júniusra tervezett, később határozatlan időre elhalasztott Kanadai Nagydíjat megtartják valamikor, de most erről is letettek. Annak ellenére is, hogy Kanadában sokkal jobb a járványügyi helyzet, a szigorú beutazási szabályok azonban szinte ellehetetlenítik a futam megrendezését.

A mostani tervek szerint a Nürburgringen – ahol 2013-ban versenyzett utoljára az F1 mezőnye – október 11-én tartanák meg a futamot, a BBC szakírója azonban megjegyezte, hogy az időjárás abban az időszakban már nem kedvező Németországnak azon a részén. Az Eifel-hegységben néha még nyáron is hullik hó, így ezt ősszel sem lehet kizárni.

Portimao versenye várhatóan október 25-én lesz, az imolai pedig – ahol legutóbb 2006-ban, az utolsó San Marinó-i GP-n versenyeztek F1-es pilóták – november 1-jén.

Ha szükség van rá, még egy Forma-1-es futamot rendezhetnek a Hungaroringen Palkovics László miniszter felajánlotta a lehetőséget.

Az autós gyorsasági világbajnokságnak továbbra sem végleges a versenynaptára, de az irányítói remélik, hogy legalább 16 futamot idén is meg tudnak rendezni. A versenysorozat eredetileg márciusban rajtolt volna el az Ausztrál Nagydíjjal, amit az első szabadedzés előtt lefújtak.

Az első GP-t végül július 5-én, Ausztriában rendezték a Red Bull Ringen, és ugyanott tartották – Stájer Nagydíj néven – a másodikat is egy héttel később. Azt követően a Hungaroringen rendeztek futamot. A jövő, majd az azt követő hétvégén Silverstone-ban versenyez a mezőny, majd következik a Spanyol Nagydíj augusztus 16-án. Azt a Belga Nagydíj követi, ami után az olaszországi Monza, illetve Mugello, valamint a szocsi Orosz Nagydíj következik.