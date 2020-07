Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","id":"20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e488b4-bdb7-4343-9495-d5ba9c8d58fb","keywords":null,"link":"/elet/20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","timestamp":"2020. július. 24. 22:12","title":"Bezöldült a gyerekek fejbőre egy tatabányai fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végiköveti éleútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200725_Orultnek_tart__Elon_Musk_eletutja_1_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99889f85-718c-41e4-b88f-9d4acffaa781","keywords":null,"link":"/360/20200725_Orultnek_tart__Elon_Musk_eletutja_1_resz","timestamp":"2020. július. 25. 19:00","title":"\"Őrültnek tart?\" – Elon Musk életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7db0a-10a3-45de-b5c2-5af092f86040","c_author":"Tesco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Megkerestünk egy, az önálló életet most kezdő fiatalt, Zsófit, hogy meséljen ennek az időszaknak az egyik legnagyobb kihívásáról: a költések, kiadások tervezéséről és a pénz beosztásának nehézségéről. Ilyen élethelyzetben elsőrendű a pénzügyi tudatosság, így Zsófit elvittük egy pénzügyi szakértőhöz, hogy spórolási tanácsokkal, lehetőségekkel segítsen neki. A frissen megszerzett tudást pedig a gyakorlatban is kipróbáltuk vele.","shortLead":"Megkerestünk egy, az önálló életet most kezdő fiatalt, Zsófit, hogy meséljen ennek az időszaknak az egyik legnagyobb...","id":"20200622_Suru_fillerek_tudatos_koltesek__mire_figyeljunk_ha_sporolni_szeretnenk_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f7db0a-10a3-45de-b5c2-5af092f86040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8f2bad-a53f-43bb-8312-67a9c453193a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200622_Suru_fillerek_tudatos_koltesek__mire_figyeljunk_ha_sporolni_szeretnenk_video","timestamp":"2020. július. 24. 17:30","title":"Sűrű fillérek, tudatos költések – mire figyeljünk, ha spórolni szeretnénk? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bc3e2-3a6d-41b3-aaf7-cab4cabe319e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalocsa első embere 50 millió forint kormányzati támogatás kapcsán jegyezte meg, \"ugye milyen jó, hogy nem ellenzéki város vagyunk?\"","shortLead":"Kalocsa első embere 50 millió forint kormányzati támogatás kapcsán jegyezte meg, \"ugye milyen jó, hogy nem ellenzéki...","id":"20200724_Kalocsa_fidesz_filvig_geza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8bc3e2-3a6d-41b3-aaf7-cab4cabe319e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d10d39-21c8-4080-8a8b-3ae4947ab059","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Kalocsa_fidesz_filvig_geza","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"Kalocsa fideszes polgármestere feltette az 50 millió forintos kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Microsoft rátért az egyetlen Windows-elnevezésre, a Windows 10-re, évente két nagy frissítést adott ki hozzá. Ez a stratégia azonban 2021-től megváltozhat.","shortLead":"Miután a Microsoft rátért az egyetlen Windows-elnevezésre, a Windows 10-re, évente két nagy frissítést adott ki hozzá...","id":"20200724_windows_10x_frissites_evente_egyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a0b362-c21b-4983-b8f6-5f8ba9455820","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_windows_10x_frissites_evente_egyszer","timestamp":"2020. július. 24. 12:03","title":"Változtathat a Windows-frissítés menete, évente csak egy nagy csomag jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előkerül a hármas metró, a Biodóm és a „parkolási maffia” is.","shortLead":"Előkerül a hármas metró, a Biodóm és a „parkolási maffia” is.","id":"20200724_Tarlost_is_meghallgathatja_a_fovarosi_korrupciovizsgalo_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ecef5-ca45-4b1a-bf03-6170f40f6287","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Tarlost_is_meghallgathatja_a_fovarosi_korrupciovizsgalo_bizottsag","timestamp":"2020. július. 24. 08:33","title":"Tarlóst is meghallgathatja a fővárosi korrupcióvizsgáló bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni erőszakról szóló európai egyezményből.","shortLead":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni...","id":"20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e931f199-06eb-4824-ab52-1b89f7eb06b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","timestamp":"2020. július. 25. 18:21","title":"Lengyelország kilép a nők elleni erőszakról szóló konvencióból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197b1879-45ce-48e8-a319-d97523510029","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sok eső miatt víz alá kerültek az alacsonyabban fekvő házak a Zala megyei Liszóban és Surdon, ezért kell a családokat kiköltöztetni. ","shortLead":"A sok eső miatt víz alá kerültek az alacsonyabban fekvő házak a Zala megyei Liszóban és Surdon, ezért kell a családokat...","id":"20200725_Ot_csaladot_kellett_kimemenkiteni_a_hatalmas_eso_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197b1879-45ce-48e8-a319-d97523510029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b82e2cb-c62c-46ca-8acf-d8321a573aad","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Ot_csaladot_kellett_kimemenkiteni_a_hatalmas_eso_miatt","timestamp":"2020. július. 25. 11:27","title":"Öt családot kellett kimemenkíteni a hatalmas eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]