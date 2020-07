Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","shortLead":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","id":"20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be56ee-049d-461b-a7bd-719256ff4b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. július. 27. 16:41","title":"Koronavírusos lett Trump nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","shortLead":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","id":"20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd031dc-601c-4a08-b8bc-c24ad423a207","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 15:04","title":"Újabb helyen állították le a vasúti forgalmat az áradás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fec245-8a19-4c01-a8ac-ed38243ee23e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kikérte az MSZP elnöke a Mátrai Erőmű megvásárlásához kapcsolódó dokumentumokat, és ugyan sok adatot csak kitakarva kapott meg, úgy számol, hogy az eddig kommunikált vételár négyszerese is elmehetett.","shortLead":"Kikérte az MSZP elnöke a Mátrai Erőmű megvásárlásához kapcsolódó dokumentumokat, és ugyan sok adatot csak kitakarva...","id":"20200728_MSZP_matrai_eromu_mvm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03fec245-8a19-4c01-a8ac-ed38243ee23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32907bb-7c82-4305-8be4-a93aebe0abbd","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_MSZP_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2020. július. 28. 06:49","title":"MSZP: Négyszer annyi közpénz ment el a Mátrai Erőmű megvásárlására, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista megnyilvánulása után menesztették Luc Eymaelt, a tanzániai labdarúgó-bajnokságban szereplő Young Africans együttesének vezetőedzőjét.","shortLead":"Rasszista megnyilvánulása után menesztették Luc Eymaelt, a tanzániai labdarúgó-bajnokságban szereplő Young Africans...","id":"20200727_Majmokhoz_es_kutyakhoz_hasonlitotta_a_szurkolokat_elkuldtek_a_belga_fociedzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f16049-674f-4595-b309-0ed8bccac967","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_Majmokhoz_es_kutyakhoz_hasonlitotta_a_szurkolokat_elkuldtek_a_belga_fociedzot","timestamp":"2020. július. 27. 20:05","title":"Majmokhoz és kutyákhoz hasonlította a szurkolókat, elküldték a belga fociedzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","shortLead":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","id":"20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075e821-cb7a-417a-b615-e4c88fa6a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","timestamp":"2020. július. 26. 20:59","title":"A villamosvágányon kötött ki a balesetező autós a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","shortLead":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","id":"20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0205841-2917-4d90-a495-13a15dd2d66d","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 26. 21:26","title":"Koronavírus-gyanú miatt szüneteltetik az istentiszteleteket az Óbudai Zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban is.\r

","shortLead":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban...","id":"20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd95cac8-e9e7-495b-ad52-c8fa49036ac8","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","timestamp":"2020. július. 27. 18:31","title":"Ismét megszökött a brutális olasz medve, Pillangó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ekkor történt a baleset.","shortLead":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ekkor történt a baleset.","id":"20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b106e1-efa2-4367-b1a7-e1834f9b0cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 27. 19:10","title":"Baleset történt Rogán Cecília esküvőjén, egy volt teniszező súlyos sérülésekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]