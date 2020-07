Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap alatt másodjára fordul elő, hogy az Instagram a felhasználó engedélye nélkül aktiválja a kamerát. A mostanit az új iOS 14-be épített funkció buktatta le. A képmegosztót üzemeltető Facebook szerint a jelenséget ezúttal is egy hiba idézte elő.","shortLead":"Néhány hónap alatt másodjára fordul elő, hogy az Instagram a felhasználó engedélye nélkül aktiválja a kamerát...","id":"20200730_iphone_ios_14_kamera_instagram_programhiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338aaadc-e5a9-432c-80ff-01a690b8d8f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_iphone_ios_14_kamera_instagram_programhiba","timestamp":"2020. július. 30. 09:03","title":"Az iPhone-ok új rendszere szúrta ki, hogy az Instagram folyamatosan eléri a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája elfogultságot jelentett be. A szegedi képviselőn kívül még hét gyanúsított letartóztatásáról hoznak határozatot.","shortLead":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája...","id":"20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b2d121-12fd-4f34-ad23-dfd74d1126c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","timestamp":"2020. július. 30. 09:03","title":"Kecskeméten döntenek az áfacsalással gyanúsított szegedi képviselő letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac4b05f-84a4-4312-88c3-a047a5427340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle kórokozó ellen is védhet a Samsung telefontokja, amit különleges bevonattal látott el (majd gyorsan le is védetett). Egy megbízhatónak mondott forrás azt is tudja, melyik telefonon mutatkozhat be először.","shortLead":"Többféle kórokozó ellen is védhet a Samsung telefontokja, amit különleges bevonattal látott el (majd gyorsan le is...","id":"20200729_samsung_antimikrobialis_telefontok_galaxy_note20_ultra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aac4b05f-84a4-4312-88c3-a047a5427340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117e7555-dd07-44c3-bc79-159a6782f3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_samsung_antimikrobialis_telefontok_galaxy_note20_ultra","timestamp":"2020. július. 29. 08:03","title":"A Samsung következő nagy dobása lehet a koronavírus ellen védő telefontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","shortLead":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","id":"20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d1711-0005-4b66-80aa-13bd014e9c01","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. július. 29. 21:01","title":"Putyin bizalmi indexe 23 százalékra esett a két évvel korábbi 60-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mikroblog nem nézte jó szemmel, hogy az elnök fia álhíreket posztol. Pár óra múlva visszakapja a fiókját.","shortLead":"A mikroblog nem nézte jó szemmel, hogy az elnök fia álhíreket posztol. Pár óra múlva visszakapja a fiókját.","id":"20200728_twitter_donald_trump_fia_koronavirus_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f82292c-5ab3-4da8-b382-4fc0e2e9d1a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_twitter_donald_trump_fia_koronavirus_alhir","timestamp":"2020. július. 28. 18:03","title":"A Twitter letiltotta Trump fiát, mert hülyeségeket terjesztett a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.","shortLead":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot...","id":"feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed1339-f7ce-417e-831a-ef7c0e2341f1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","timestamp":"2020. július. 29. 11:30","title":"Egy hely, ahová most is nyugodtan viheti a családját vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","shortLead":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","id":"20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113ef96f-ae52-40c0-9212-095fa2b681b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","timestamp":"2020. július. 30. 15:18","title":"A BMW szabadalmaztatta botkormányát az önvezető autóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847d7644-3dc0-4665-899e-7b7df1608783","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egész nap megoldás nélkül rágódni egy problémán, majd hazafelé, a volán mögött vagy épp a villamosablakon kifelé bámulva egyszer csak rájönni mindenre? Ismerős érzés?","shortLead":"Egész nap megoldás nélkül rágódni egy problémán, majd hazafelé, a volán mögött vagy épp a villamosablakon kifelé...","id":"20200729_Mit_tehetunk_ha_nem_jon_az_ihlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847d7644-3dc0-4665-899e-7b7df1608783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221d6c9d-36e4-44e9-a855-fb81c1cf18bc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200729_Mit_tehetunk_ha_nem_jon_az_ihlet","timestamp":"2020. július. 29. 19:15","title":"Mit tegyünk, ha nem jön az ihlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]