Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra biztatja a konkurenciáit, hogy ők is tegyék meg ugyanezt.","shortLead":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra...","id":"20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d426c-06b4-4cbc-ba25-4c99235af4fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 17:03","title":"Kiteregeti a kártyáit a TikTok, hogy bebizonyítsa ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportpszichológus, egykor teniszező Borsos Olivér 30 évet élt.","shortLead":"A sportpszichológus, egykor teniszező Borsos Olivér 30 évet élt.","id":"20200730_halal_borsos_oliver_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1d89ae-015d-4938-aa46-b1f963181f09","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_halal_borsos_oliver_baleset","timestamp":"2020. július. 30. 21:54","title":"Elhunyt a pár napja balesetet szenvedett teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újszerű alapanyagot fejlesztettek ki a kutatók, amivel hatékonyabban lehetne hűteni a testet, mintha egy egész helyiséget hűtenénk.","shortLead":"Újszerű alapanyagot fejlesztettek ki a kutatók, amivel hatékonyabban lehetne hűteni a testet, mintha egy egész...","id":"20200730_Egy_uj_szovettel_valtanak_ki_tudosok_a_legkondit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c02d51-59ff-40fe-8917-569add9a3ae2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Egy_uj_szovettel_valtanak_ki_tudosok_a_legkondit","timestamp":"2020. július. 30. 11:32","title":"Testet hűtő ruhával váltanák ki tudósok a légkondit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták munkatársait is. 250 milliós áfacsalással gyanúsítják őket.","shortLead":"Letartóztatták munkatársait is. 250 milliós áfacsalással gyanúsítják őket.","id":"20200730_joob_marton_szeged_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888ef70-90de-4383-90ef-fc7732930248","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_joob_marton_szeged_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 30. 14:02","title":"Letartóztatták a szegedi önkormányzati képviselőt, Joób Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.","shortLead":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot...","id":"feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed1339-f7ce-417e-831a-ef7c0e2341f1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","timestamp":"2020. július. 29. 11:30","title":"Egy hely, ahová most is nyugodtan viheti a családját vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","shortLead":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","id":"20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83870aad-5fd6-40ab-8cda-5169948311c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","timestamp":"2020. július. 30. 20:31","title":"A Nemzetközi Beruházási Bank milliárdos hiteléből épül luxusszálló Szántódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette az értékesítést.\r

\r

","shortLead":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette...","id":"20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957cc83-43c8-4190-9734-2b0ad1d0740e","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","timestamp":"2020. július. 29. 11:37","title":"Fémdarabok lehetnek a pizza szószában, visszahívja az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","shortLead":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","id":"20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f6358-f0b7-4728-b007-7931e224c518","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","timestamp":"2020. július. 30. 11:49","title":"Fluor Tomi szerint nincs kire szavazni, sz*r az ellenzék és a kormány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]