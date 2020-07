Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett Ghost című dalával, és az ahhoz készített kisfilmmel, most pedig újabb két dallal és egy videóval örvendezteti meg közönségét.","shortLead":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett...","id":"20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faaec3-278f-4990-976d-21e96a7efacc","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","timestamp":"2020. július. 30. 09:00","title":"Premier: A női önkifejezésről és kiteljesedésről énekel új dalában Antonia Vai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsos Olivér részt vett az esküvőn, utána szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"Borsos Olivér részt vett az esküvőn, utána szenvedett súlyos balesetet.","id":"20200729_Az_eleteert_kuzd_a_Rogan_Cecilia_eskuvoje_utan_balesetet_szenvedett_teniszezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a5076b-27d2-41c2-9920-49114b2e45e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Az_eleteert_kuzd_a_Rogan_Cecilia_eskuvoje_utan_balesetet_szenvedett_teniszezo","timestamp":"2020. július. 29. 08:35","title":"Az életéért küzd a Rogán Cecília esküvője után balesetet szenvedett teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több iskola jelzi, szükségük lenne őrökre. Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos a jelentkezés.","shortLead":"Egyre több iskola jelzi, szükségük lenne őrökre. Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos...","id":"20200729_Egy_iskolaban_akar_tobb_iskolaor_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8543284-6041-4ca3-bd2a-6ac4cf5427f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Egy_iskolaban_akar_tobb_iskolaor_is_lehet","timestamp":"2020. július. 29. 07:56","title":"Egy iskolában akár több iskolaőr is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két héttel ezelőtt már Montenegró és Szerbia lekerült a járványügyileg biztonságos országok listáról. Most Algéria.","shortLead":"Két héttel ezelőtt már Montenegró és Szerbia lekerült a járványügyileg biztonságos országok listáról. Most Algéria.","id":"20200730_EU_biztonsagos_orszagn_Algeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfdf9cc-6a03-457b-8a7a-99aac939ea21","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_EU_biztonsagos_orszagn_Algeria","timestamp":"2020. július. 30. 17:11","title":"Koronavírus: folyamatosan bővíti az EU a nem biztonságos országok listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem telhet el úgy év, hogy ne legyen korrupciós botrány a FIFA-ban, ezúttal azt vizsgálják, hogy a mostani elnök a lemondott svájci legfőbb ügyész segítségével próbálta-e megbuktatni az elődjét.","shortLead":"Nem telhet el úgy év, hogy ne legyen korrupciós botrány a FIFA-ban, ezúttal azt vizsgálják, hogy a mostani elnök...","id":"20200730_svajci_ugyeszseg_nyomozas_FIFA_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0afbcf-3d76-4bfc-851f-42cb0c266b54","keywords":null,"link":"/sport/20200730_svajci_ugyeszseg_nyomozas_FIFA_elnok","timestamp":"2020. július. 30. 15:49","title":"A svájci ügyészség nyomoz a FIFA elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","shortLead":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","id":"20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849bbfe-68e3-46ff-8560-cd11275f4d38","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","timestamp":"2020. július. 30. 13:06","title":"Most sem lett ítélet a Szeviép-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos konzervatív értékektől. Ezért történhet meg az, hogy a „ballib” értelmiség mellett egy ideje a konzervatívokat is igyekszik levadászni. ","shortLead":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos...","id":"202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819eca59-ff85-46a1-a0b1-1b2fb8595a62","keywords":null,"link":"/360/202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","timestamp":"2020. július. 31. 07:00","title":"Nyírják a kritikus konzervatívokat a Fidesz kultúrharcosai, és már egymást is ekézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","shortLead":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","id":"20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d8aa4-5f5d-471e-ba68-2dbc1781d98b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","timestamp":"2020. július. 29. 13:03","title":"Így néz ki a repülőgép, amivel turistákat visznek majd az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]