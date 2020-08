Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99227663-9bc8-4ca5-b20f-7f21e653c986","c_author":"HVG","category":"360","description":"Virtuális és valóságos utazásaink, nagyon is igazi kríziseink: egy könyv a haza elvesztéséről és a visszatérés lehetetlenségéről, egy pedig a néha igencsak groteszk életközépi démonokról.","shortLead":"Virtuális és valóságos utazásaink, nagyon is igazi kríziseink: egy könyv a haza elvesztéséről és a visszatérés...","id":"202031_konyv__sovargas_tompa_andrea_haza_taffy_brodesser_akner_fleishman_bajban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99227663-9bc8-4ca5-b20f-7f21e653c986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f9e621-58ed-4a1e-a862-570288c24492","keywords":null,"link":"/360/202031_konyv__sovargas_tompa_andrea_haza_taffy_brodesser_akner_fleishman_bajban_van","timestamp":"2020. július. 31. 16:00","title":"Sem az elhagyott hazába, sem az elmúlt fiatalságba nincs visszatérés - könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait keresi majd.","shortLead":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait...","id":"20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d426be5b-425b-4c46-ad89-05f4b248a497","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","timestamp":"2020. július. 30. 14:12","title":"Elindult a Marsra a NASA új robotja, amely megmondhatja, volt-e élet a vörös bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","shortLead":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","id":"20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b031e64-c51b-48b6-be4c-b53c70be0b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","timestamp":"2020. július. 31. 05:04","title":"Zavartalan napsütés és akár 36 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantino elmondása szerint csak \"a FIFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket\" Michael Lauber svájci államügyésszel.","shortLead":"Gianni Infantino elmondása szerint csak \"a FIFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket\" Michael Lauber...","id":"20200730_Joseph_Blatter_FIFA_elnok_Gianni_Infantino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6025e1-64f7-499f-851d-b6cab204989d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Joseph_Blatter_FIFA_elnok_Gianni_Infantino","timestamp":"2020. július. 30. 20:51","title":"Joseph Blatter szerint fel kell függeszteni a FIFA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy napig húzta az Index új főszerkesztő-helyettese, meghalt a Rogán-Gaál Cecília esküvője után megsérült teniszező, koronavírusos egy Forma-1-es pilóta. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy napig húzta az Index új főszerkesztő-helyettese, meghalt a Rogán-Gaál Cecília esküvője után megsérült teniszező...","id":"20200731_Radar360_Trump_egyedul_maradt_otletevel_Salvini_birosagra_mehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833f921a-10cb-4028-8dbd-205ce05d5596","keywords":null,"link":"/360/20200731_Radar360_Trump_egyedul_maradt_otletevel_Salvini_birosagra_mehet","timestamp":"2020. július. 31. 08:00","title":"Radar360: Trump egyedül maradt ötletével, Salvini bíróságra mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta, hogy kiderült, hatalmas kavicsbánya nyílna a településen. Videóriport.","shortLead":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta...","id":"20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026bbbce-d267-49a9-8d5e-2b75521ffcab","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 31. 13:00","title":"\"Mi nem akartuk a polgármestert lemondatni, csak azt akartuk, ne legyen bánya\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","shortLead":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","id":"20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad97a90-19fa-4001-81b8-283483ab78fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","timestamp":"2020. július. 30. 07:59","title":"Nincs turbó és nincs villanymotor: itt a 830 lóerős, szívó V12-es, új Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]